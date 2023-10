Bayreuth Tigers entscheiden Spiel der spÃ¤ten Tore fÃ¼r sich

Artikel anhören Bayreuth. (PM Tigers) Ohne den gesperrten Aaron Reinig, sowie die weiter – wegen Verletzung – nicht einsatzfähigen Viktor Knaub, Dominik Tiffels sowie...

Bayreuth. (PM Tigers) Ohne den gesperrten Aaron Reinig, sowie die weiter – wegen Verletzung – nicht einsatzfähigen Viktor Knaub, Dominik Tiffels sowie Marvin Drothen, dafür erstmals mit Kai Zernikel ging man in die Partie bei den benachbarten Mittelfranken.

29 Sekunden, 5 Sekunden und 9 Sekunden waren im ersten, zweiten und dritten Drittel noch zu spielen, als der Schiedsrichter jeweils mit bekannter Geste, den Arm Richtung Tor zu zeigen, einen Treffer anzeigen musste.

Dabei gelang es zwei Mal den Gastgebern zu psychologisch wichtigen Zeitpunkten, kurz vor den Drittelpausen, aufs Scoreboard zu kommen. Im Auftaktdrittel, in welchem die Tigers über weite Strecken leichte Vorteile erspielt hatten, kam dies doch überraschend. Fardoe hatte – nachdem die Oberfranken mehrfach aus guten Positionen verpasst hatten – aus dem Halbfeld platziert abgeschlossen, sodass sein Team mit der Führung in die erste Pause gehen konnte.

Den Mittelabschnitt begannen die Tigers mit einer ersten Chance, die Ledlin aus spitzem Winkel nicht unterbringen konnte, bevor Seewald auf die Reise geschickt wurde und Kristian in höchster Not eingreifen musste. Nur kurz darauf war es Elo, der über die rechte Seite in die Angriffszone lief und aus kurzer Distanz den Ausgleich schreiben konnte. In der Folge kreierten die Alligators mehrfach gute Chancen, die entweder knapp vergeben wurden oder an Kristian kein Vorbeikommen war. Einen schnell vorgetragenen Konter durch Hult, der kurz vor dem von Nico Zimmermann gehüteten Alligators-Tor verzögerte, sich drehte und mit der Rückhand die Führung besorgte, brachte die erstmalige Führung der Tigers. Nach einer überstandenen Strafzeit gegen die Tigers kurz vor Drittelende wurde es nochmal hektisch. Zunächst gerieten Schwarz und Naumann aneinander, was in einem Fight endete, den der junge Bayreuther Stürmer klar für sich entschied. Die folgenden Strafen verteilten sich mit fünf Minuten für Naumann und zwei + fünf Minuten für Schwarz. Gleichzeitig erhielt Zernikel ebenfalls zwei Minuten, sodass die Gastgeber mit zwei Mann mehr auf der Eisfläche agieren konnten. Dies nutzten die Alligators mit einem Treffer zum Ausgleich durch Neugebauer.

Zurück zum Schlussabschnitt musste schnell Tölzer zum Abkühlen, was eine erneute Unterzahlsituation mit zwei Akteuren weniger auf dem Eis nach sich zog. Dieses Mal gelang es den Tigers, die Angreifer der Gastgeber vom Tor wegzuhalten. In der Folge nahmen Ledlin, Stach, Schubert oder Nicolas Schindler zu ungenau Maß bevor Kristian gegen Seewald stark reagieren musste, um sein Team im Spiel zu halten. Gut zwei Minuten vor dem Schlusspfiff wurde Bergbauer auf die Strafbank geschickt, was die Höchstädter nochmals mit Druck auf das Bayreuther Tor beantworteten. Ein „Steal“ der Scheibe durch Elo, der diese auf Stach legte, brachte die Entscheidung. Mit einem kurzen Move nach rechts ließ Stach seinen Gegner aussteigen und traf per Shorthander, neun Sekunden vor dem Schlusspfiff, zum Sieg.

„Ich bin zufrieden mit der Leistung, dem Kampfgeist und der Moral meiner Mannschaft. Wir haben im zweiten Drittel vielleicht drei oder vier schlechte Fouls gemacht. Beide Mannschaften haben gut und hart gespielt. Unsere Unterzahl und unser Torwart war beides sehr gut heute Abend. Ich denke, es war ein schönes Spiel für die Fans. Ein Dankeschön für die Unterstützung der Mannschaft heute. Ich hoffe, dass wir – wenn wir wieder Heimspiele haben – die gleiche Unterstützung erfahren“ resümierte Chef-Coach Chernomaz kurz nach der Partie.

„Bei fünf gegen fünf war das Spiel extrem ausgeglichen. Wir haben im zweiten Drittel, durch zwei individuelle Fehler, zwei Geschenke verteilt. Wir sind aber zurückgekommen. Generell kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Man konnte ein attraktives Spiel sehen, Zimmermann hat bockstark gehalten und die Mannschaft hat bis zuletzt alles reingeworfen“, sah Team-Manager Daniel Tratz auf die 60 Minuten zurück.

Das nächste Spiel der Tigers geht gegen den EV Lindau. Am kommenden Mittwoch trifft man um 20:00 Uhr am Bodensee auf die Schwaben.

Höchstadt Alligators vs. Bayreuth Tigers 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Höchstadt: N. Zimmermann, Dirksen – Fardoe, Stabbe (2), Kokes, Vojak, Horschel, Schiller, Faulhaber, Panov – T. Zimmermann, Guft-Sokolov, Naumann (5), Heinisch, Neugebauer, Topol, Seewald, Planics, Litesov, Deichmann, Rypar, Avdeev,

Bayreuth: Kristian, Appler – Tölzer (2), Zernikel (2), Schmidt, S. Schindler, Krüger, Nuss – Etu, Stach, R. Drothen (2), Schubert, Schaefer, Bergbauer (4), N. Schindler, Hult (2), Ledlin, Schwarz (9), Hofmann, Fabian

Schiedsrichter: Altmann, Mylius – Walther, Stehl

Zuschauer: 1.135

Strafen: Höchstadt: 7 Bayreuth: 21 PP: Höchstadt: 1/8 Bayreuth: 0/1

Torfolge: 1:0 (20.) Fardoe (Seewald), 1:1 (24.) Elo (Tölzer, Hult), 1:2 (32.) Hult, 2:2 (40.) Neugebauer (Topol, Vojak) PP2, 2:3 (60.) Stach (Elo) SH

