Bayreuth Tigers begrÃ¼ÃŸen weiteren FÃ¶rderlizenzspieler von den Iserlohn Roosters

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Lennard Habeck begrüßen die onesto Tigers einen weiteren jungen Stürmer in ihren Reihen.

Der gebürtige Krefelder kommt per Förderlizenz von den Iserlohn Roosters an den Roten Main. In der vergangenen Saison spielte der 19-Jährige in den USA, nachdem er zuvor im Nachwuchs der Düsseldorfer EG auf dem Eis gestanden war. Sollten alle Formalitäten rechtzeitig erledigt sein, wird Habeck am Wochenende sein Debüt für die Tigers feiern.

Der 1,81 Meter große und 82 Kilo schwere Linksschütze, der die vorangegangen Spielzeit in den USA, bei den Rochester Grizzlies in der NA3HL verbracht hat, wird bei den onesto Tigers erstmals im Herrenhockey aufs Eis gehen und an seine bis dato erfolgreiche Nachwuchskarriere versuchen anzuknüpfen.

In Krefeld geboren und aufgewachsen, wechselte Habeck mit 14 Jahren nach Düsseldorf, wo er mehrere Jahre den Nachwuchs durchlief, bevor es für eine Spielzeit nach Minnesota ging. Eine Schulterverletzung verhinderte vorerst ein weiteres Engagement in Nordamerika, sodass der Weg des jungen Außenstürmers ihn nun über Iserlohn nach Bayreuth führt.

Dieser Weg wurde durch Larry Suarez geebnet, der Ihn seit vielen Jahren trainiert und fördert, denn Lennard ist ein weiterer Spieler, der aus dem erfolgreichen Nachwuchsprogramm hervorgeht, das unter Leitung von Coach Suarez bereits vielen jungen Spielern den Weg ins Profi Eishockey eröffnet hat.

„Lennard Habeck ist ein talentierter junger Spieler mit guter Geschwindigkeit, Reaktionsvermögen und der Fähigkeit, Gegner im Eins-gegen-Eins zu schlagen. Wie viele junge Spieler wird er einige Zeit brauchen, um sich zu entwickeln und zu lernen, wie man auf professionellem Niveau spielt“, ordnet Coach Suarez den jungen Stürmer ein.

Heilbronner Falken und den EC Peiting vor der Brust

Mit dem ersten Saisonsieg im Rücken gehen die onesto Tigers Bayreuth die kommenden Aufgaben mit gewachsenem Selbstbewusstsein an. Mit den Heilbronner Falken, die am Freitag um 20 Uhr im Tigerkäig gastieren, und dem Gastspiel beim EC Peiting (Sonntag, 18 Uhr) warten zwei schwierige Aufgaben auf das Team von Coach Larry Suarez.

Etwas überraschend weisen die Falken nach fünf absolvierten Partien eine negative Bilanz aus: Zwei Siegen (5:2 gegen Peiting und 7:0 gegen Höchstadt) stehen drei Niederlagen gegenüber: Zum Saisonauftakt unterlag man knapp mit 2:3 in Bad Tölz, es folgten eine 2:4-Niederlage in Memmingen und am Mittwoch vor heimischer Kulisse ein 2:5 gegen Deggendorf.

Im Sommer gab es durchaus einen gewissen Umbruch im Kader von Trainer Frank Petrozza: Neben den nach Bayreuth gewechselten Sam Verelst und Tim Detig trennte man sich auch von allen drei Kontingentspielern der vergangenen Runde: Die „Schweden-Twins“ Pontus und Linus Wernerson Libäck zog es zurück nach Duisburg, den Finnen Oila Uski in seine Heimat. Im Gegenzug holte man mit den Kanadiern Calder Anderson und Nolan Ritchie ein Duo aus Meran und mit Brett Ouderkirk einen Stürmer vom Ligakonkurrenten aus Peiting. Ebenfalls im Doppelpack kamen Manuel Nix und Luca Ganz aus Leipzig, dazu mit Lars Schuller, Alec Zawatsky und Thore Weyrauch weitere oberligaerfahrene Jungs. Wenig überraschend führen die drei Kanadier das teaminterne Scoring an: Oudekirk (1 Tor und 7 Vorlagen) liegt hier vor Anderson (2 + 5) und Ritchie (3 + 2). Im Tor setzen die Falken auf Patrick Berger, der eine Fangquote von knapp über 90 Prozent vorweisen kann.

Gleichauf mit exakt gleicher Bilanz liegt der EC Peiting im Liga-Ranking: Mit Heimsiegen gegen Lindau und Stuttgart konnte man sechs Punkte sammeln, in Heilbronn, Bad Tölz und am Mittwoch gegen Füssen (2:4) musste man auch schon 3 Niederlagen hinnehmen.

In Sachen Spielerkader setzt man beim ECP wie gewohnt auf große Konstanz: Der Abgang von Brett Oudekirk nach Heilbronn wurde durch die Verpflichtung des Kanadiers Colin van den Hurk

kompensiert, außerdem kamen Martin Hlozek aus Weiden und Ole Krüger, der in der vergangenen Saison 20 Spiele für die Tigers absolviert hat, aus dem DNL-Team des ERC Ingolstadt. Neben van den Hurk besetzen Felix Brassard und Samuel Payeur die weiteren Kontingentstellen. Mit Simon Mayr und Felix Linden finden sich zwei weitere Ex-Tiger im Team von Trainer John Sicinski, der das Team im Sommer übernommen hat. Im Tor Teilen sich bisher Konrad Fiedler und Andreas Magg die Aufgaben. Große Probleme hat man in Peiting noch bei den „special teams“: Bei 15 Gelegenheiten gelang noch kein einziger Powerplay-Treffer und auch im „penalty killing“ liegt die Erfolgsquote bei nur 71,4 Prozent – zudem hat man in 5 Partien bereits 33 kleine Strafen kassiert. Allerdings gelangen den Peitinger auch schon vier Tore bei eigener Unterzahl.

Unverändert zeigt sich die Situation bei den onseto Tigers. Auch wenn der eine oder andere Akteur bereits leichtes Eistraining absolvieren kann, wird man weiterhin auf die bisher Verletzten verzichten müssen.

Nur bei Rodinyo Bijsterbosch stehen die Zeichen positiv, was einen Einsatz angeht und voraussichtlich können die onesto Tigers einen weiteren jungen Akteur einsetzen, der per Förderlizenz nach Bayreuth kommen wird.

Info: Da beim heutigen Spiel Auflagen gelten, die eine Fantrennung vorsieht, wird es für die Gäste aus Heilbronn einen eigenen Verpflegungsbereich geben.

Ein zusätzlicher Getränkeausschank wird für die Fans der onesto Tigers in der Ostkurve installiert werden.