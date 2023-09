Bayreuth Tigers beenden den Wohnbau-Cup mit knapper Niederlage

Artikel anhören Bayreuth. (PM Tigers) Beim zweiten Match im Rahmen des Wohnbau-Cups ging es für die Tigers gegen die gastgebenden Moskitos aus Essen. Mit...

Bayreuth. (PM Tigers) Beim zweiten Match im Rahmen des Wohnbau-Cups ging es für die Tigers gegen die gastgebenden Moskitos aus Essen.

Mit leicht verändertem Lineup wie am Vortag ging man gegen den Vertreter der Oberliga Nord aufs Eis. Appler bekam an diesem Sonntag den Vorzug vor Kristian.

Eine erste Möglichkeit in einem Abschnitt, der nicht gespickt war von Höhepunkten, erspielten sich die Tigers relativ früh, als sich Hult versuchte und Schmidt die zurückspringende Scheibe knapp neben das Tor setzte. Die Moskitos ihrerseits kamen zu einigen Abschlüssen – als Schwarz für zwei Minuten zusehen musste – konnten aber in ihrem ersten Überzahlspiel nicht zwingend genug vor Appler kommen, der die wenigen Scheiben, die durchkamen, ohne Probleme abwehren konnte. Ähnlich erging es den Wagnerstädtern, die nach etwa der Hälfte des Abschnitts zu einem Powerplay kamen, dieses aber nicht nutzen konnten. Kurz vor dem ersten Pausenpfiff kamen Bergbauer aus kurzer Distanz und im Nachschuss Schubert gefährlich vor das von Kucis gehütete Tor, jedoch ohne Erfolgserlebnis. Über ein Solches durften sich die Moskitos 23 Sekunden vor dem Ende des Auftaktdrittels freuen, als Hayer hoch von der blauen Linie im Slot angespielt wurde und

– völlig unbedrängt – sich die Ecke aussuchen konnte, sodass man im Lager der Tigers mit einem Rückstand in die Pause gehen musste.

Im Mittelabschnitt kamen die Tigers etwas besser zurecht, auch wenn dies ein wenig Anlauf benötigte. Bei einem Überzahlspiel visierte Schmidt den Pfosten an, darauffolgend versuchte sich Tiffels sowie Hult, die jedoch wenig Scheibenglück in diesen Situationen hatten. Auf der Gegenseite was es Dmietriew, der Appler auf die Probe stellte. Schaefer, Elo oder Schmidt versuchten ebenso aufs Scoreboard zu kommen, was bis dahin noch misslang. Auch Schaefer, der schön eingesetzt wurde, konnte bei seinem Versuch den gegnerischen Goalie zu umspielen nichts Zählbares herausholen. Als Gottwald für zwei Minuten zum Abkühlen geschickt wurde, demonstrierten die Gäste eine ansprechendes Überzahlspiel, wobei zunächst Reinig, der sich immer wieder von der blauen Linie versuchte, sowie zwei Mal in kurzer Abfolge Bergbauer verpassten. Bei einem weiteren Fernschuss von Reinig, der von der Bande zurücksprang, reagierte Schubert am schnellsten und drückte die Scheibe nach 37 Spielminuten zum Ausgleich über die Linie. Die Führung, die man ggf. hätte mit in den Schlussabschnitt nehmen hätte können, verpasste Tiffels kurz vor dem Pausenpfiff bei einem Pfostentreffer.

Im dritten Abschnitt versuchten beide Teams das Spiel an sich zu reißen. Eine erste gute Möglichkeit auf Seiten der Tigers hatte Nicolas Schindler bei einem Konter in Unterzahl, welchen er nicht verwerten konnte. Kurz darauf musste der angesprochene Akteur selbst auf die Strafbank, was die Moskitos kurzfristig in doppelte Überzahl brachte. Überhaupt zog man in diesem Abschnitt, der alleine 10 Strafminuten auf Seiten der Tigers mit sich brachte, zu viele Strafen, was Essen dann vermehrt in die Offensive brachte. Das Penalty-Killing klappte schon ganz gut, sodass man keinen Treffer zulassen musste. Die beste Chance für die Gäste hatte dann Bergbauer, der einen steilen Pass ablief und allein auf Kucis zulaufen konnte. Insgesamt sollte jedoch kein Treffer mehr in diesem Drittel gelingen, sodass die Overtime entscheiden musste. Diese nutzten die Gastgeber bereits nach 20 Sekunden, als sich Zolmanis durchsetzte und die Scheibe im Nachsetzen im Tor der Tigers unterbringen konnte. Für die Tigers geht es am kommenden Freitag weiter. Erstmals in dieser Saison öffnen die Pforten des Tigerkäfigs, wenn der EV Landshut zu Gast sein wird. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

ESC Wohnbau Moskitos Essen vs. Bayreuth Tigers 2:1 (1:0, 1:1, 0:0/1:0) n.V.

Essen: Kucis, Häsler – Hane, Behrens, Gottwald (2), Augstkalns, Heyer (2), Fricks – Raab, Dmitriew, Anton, Biezais, Saccomani, Stelzmann, Slanina, Zolmanis (4), Komov, Cornett

Bayreuth: Appler, Kristian – Tölzer (2), Reinig, Schmidt (2), Tiffels, Schindler S., Nuss – Schubert (2), Stach, Bergbauer (2), Drothen M. (2), Drothen R., Schindler N. (2), Elo, Hult, Schaefer, Schwarz (2), Serikow

Schiedsrichter: De Herdt, Licau – Rieneck, Nieberle

Zuschauer: nicht bekannt

Strafen: Essen: 10 Bayreuth: 14 PP: Essen: 0/6 Bayreuth: 1/4

Torfolge: 1:0 (20.) Heyer (Slalina, Zolmanis), 1:1 ( 37.) Schubert (Reinig) PP1

