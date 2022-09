Bayreuth: Testspiele gehen weiter

Bayreuth. (PM Tigers) Am Wochenende stehen die nächsten zwei Partien für die Bayreuther auf den Plan. Bevor man am Sonntag um 15.00 Uhr in...

Bayreuth. (PM Tigers) Am Wochenende stehen die nächsten zwei Partien für die Bayreuther auf den Plan.

Bevor man am Sonntag um 15.00 Uhr in Weiden gegen die Blue Devils antritt und zum Saisonauftaktfeier in der Oberpfalz zu Gast ist, geht es am Freitag im heimischen Tigerkäfig gegen die Höchstadt Alligators.

Als Tabellensechster der Vorsaison zogen die Mittelfranken das direkte Playoff-Los, das als Gegner die Tilburg Trappers parat hielt. Gegen den mehrfachen Oberliga-Meister der letzten Jahre aus den Niederlanden musste man dann aber eine 0:3 Serien-Niederlage quittieren.

Mit Neuzugängen, wie Klavs Planics aus Lettland, Eetu-Ville-Arkiomaa, der gut 80 Partien in Finnlands „Liiga“ absolviert hat, Tom Horschel aus Bad Tölz oder den in Bayreuth bestens bekannten Tim Zimmermann wird das Team um Headcoach Mikhail Nemirovsky versuchen eine ähnlich gute Rolle in der kommenden Oberliga-Saison zu spielen wie zuletzt in den beiden letzten Spielzeiten.. Für die Alligators beginnt die Saison also mit dem Testspiel am morgigen Freitag.

Für die Blue Devils steht das dritte Match – und auch das dritte Spiel gegen einen DEL2-Vertreter – während der Vorbereitung an. Gegen Crimmitschau wie auch gegen Heilbronn konnte man hier bereits erfolgreich agieren und gewann beide Spiele.

Nach einer beinahe perfekten Hauptrunde, die das Team auf dem ersten Tabellenplatz abschließen konnte, musste man – in einer intensiv geführten Serie – im Viertelfinale die Segel streichen. Gegen die Hannover Indians quittierte man drei knappe Niederlagen bei einem zwischenzeitlichen Heimsieg.

Dass man im rund 70 Kilometer von Bayreuth entfernen Weiden „Großes“ vorhat und perspektivisch in den nächsten Jahren den Aufstieg ins Visier nimmt, ist an Hand der Zusammenstellung des Kaders kein Geheimnis. Mit Chad Bassen, Elia Ostwald oder Jaroslav Hübl stehen DEL-erfahrene, routinierte Cracks im Kader, die vorangehen müssen. Mit Nardo Nagtzaam konnte einen Stürmer verpflichtet werden, der bei seinen Oberliga-Stationen in Essen, Tilburg oder Peiting stets zu den Leistungsträgern gehörte und weit jenseits der 1-Punkte-Marke pro Partie performt. Gleich fünf Akteure stehen dabei im Line-Up, die bereits ein Bayreuther Trikot getragen haben. Dennis Thielsch gehört, trotz seiner inzwischen 35 Jahren, zu zuverlässigen Scorern. Marco Wölfl wird versuchen, die Starting-Position von Hübl anzugreifen. Moritz Schug war zuletzt noch in Bayreuth aktiv. Das Engagement von Luca Gläser endete 2019 in Bayreuth und führte ihn in die DEL nach Bremerhaven. Aktuell nicht einsatzfähig ist Kurt Davis, der in Weiden unter Vertrag genommen wurde und bei den Tigers der Top-Defender der letzten zwei Spielzeiten gewesen ist.

Im Lager der Tigers wird man am Wochenende versuchen eine ähnliche Leistung abzurufen, wie beim ersten Vorbereitungsspiel gegen Landshut, bei welchen man einige gute Ansätze erkennen konnte. „Es werden keine leichten Spiele. Auch wenn es Teams aus der Oberliga sind – die spielen gutes Eishockey. Wir werden uns auf unsere Stärken fokussieren, versuchen die Sachen umzusetzen, die wir zuletzt trainiert haben. Wir möchten einfach den nächsten Schritt gehen und eine Entwicklung sehen im Team“, schaut Assistent-Coach Marc Vorderbrüggen auf das Wochenende.

Dass man auf Christian Kretschmann und Patrick Kurz am Wochenende verzichten wird, ist als Vorsichtsmaßnahme zu sehen. Beide Akteure haben leichte Blessuren, die zwar einen Einsatz nicht ausschließen würden aber in Vorbereitungsspielen auch nicht zwingend notwendig machen. Marius Winkelmann wird – im Rahmen der Kooperations-Vereinbarung – am Freitag für die Alligators auflaufen.

