Bayreuth: Start the Engine!

Bayreuth. (PM Tigers) Los geht’s am Freitag, dem 26.09.2022 mit der neuen Eishockeysaison, wenn zum ersten Testspiel der EV Landshut seine Aufwartung im Bayreuther Tigerkäfig machen wird.

Die Niederbayern, die bereits mitten in der Vorbereitung stecken und kürzlich den in Landshut durchgeführten „Brauhaus Cup“ für sich entscheiden konnten und dabei die Ravensburg Towerstars und im Finale die Augsburger Panther bezwangen, kommen mit einigen „prominenten“ Neuzugängen an den Roten Main. David Zucker aus Ravensburg, Brett Cameron aus Kassel oder Tyson McLellan aus Freiburg waren in ihren jeweiligen Vereinen absolute Leistungsträger. Zudem konnte man mit Thomas Brandl einen DEL-erfahrenen Angreifer in die Heimat zurückholen sowie mit Samir Kharboutli oder Jakob Mayernschein Akteure verpflichten, die mit ihrem Talent das Team weiter nach vorne bringen dürften. Auch in der Defensive hat man Veränderungen vorgenommen. Den scheidenden Robin Weihager ersetzt man mit Nick Pageau. Zudem wechselte neben Markus Eberhardt sowie dem in Bayreuth bekannten Jan Pavlu mit Sebastian Vogel, der auf der Goalie-Position gesetzt sein dürfte, ein Eigengewächs „nach Hause“ an den Traditionsstandort.

Für die Bayreuth Tigers, die nach heutigem Stand mit voller Kapelle antreten dürften, ist diese Partie ein erster Gradmesser, trifft man doch bereits am 2. Spieltag zum ersten offiziellen Pflichtspiel der Saison im Tigerkäfig erneut auf die Mannen um Coach Heiko Vogler. „Wir sind alle froh, dass es jetzt endlich losgeht. Der Sommer war lang und wir starten jetzt in den Spielbetrieb, worüber wir uns freuen“, blickt Co-Trainer Marc Vorderbrüggen auf den ersten Test voraus. „Wir wollen die Spieler testen und einen ersten Einblick bekommen, wie weit das neue Spielsystem schon greift.“

Nach knapp zwei Wochen voller schweißtreibender Athletik-Einheiten, intensivem Video-Coaching und täglicher Eiszeit wollen die Tigers mit einem guten Gefühl in die heiße Phase der Saisonvorbereitung starten: „Wir möchten natürlich jedes Spiel erfolgreich gestalten und wir werden alles daransetzen, auch gegen einen Gegner, der einen Vorsprung in Sachen Spielrhythmus hat, mit einem guten Gefühl in die neue Eiszeit zu starten – und wir freuen uns sehr, dass wir das für zuhause vor unseren Fans tun können“, freut sich Vorderbrüggen aufs erste Heimspiel der Saison.

-kno-