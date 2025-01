Bayreuth: Start ins neue Jahr ohne Punkte

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Tatu Viahvainen, der zunächst in der vierten Reihe auflief und Ilya Andyukhov, der die Backup-Position begleitete, kehrten die zuletzt erkrankten Akteure zurück ins Line-up.

War das Spiel am Anfang noch zerfahren von beiden Teams, so stabilisierten sich, vor allem die Gastgeber, nach kurzer Eingewöhnungsphase und kamen immer wieder zu guten Möglichkeiten, die sie auch nutzen konnten. Geiger eröffnete in der vierten Minute und brachte seine Farben in Führung. S. Maul suchte und fand Popoff, der nach 9 Minuten die Führung ausbaute und Schembri, der etwas später viel Platz hatte und unbedrängt zum Schuss kam, platzierte seinen Schuss so gut, dass er mit dem dritten Treffer belohnt wurde. Die Gäste aus Bayreuth waren wenig gefährlich und kamen zu wenige Chancen, die sich meist aus Schüssen aus der Ferne generierten aber keine Durchschlagskraft besaßen.

Im Mittelabschnitt verteidigte man zunächst ein Überzahlspiel der Black Hawks gut, dass diese noch aus dem ersten Drittel „mitgenommen“ hatten. Doch sofort war man erneut in Unterzahl und musste wieder hinten dicht machen. Eine Konterchance verpuffte, ähnlich wie kurz nach Ablauf der Strafe, als Verelst und Piskor einen Konter fuhren und die beste Möglichkeit hatten, eventuell heranzukommen. Eine fünfminütige Unterzahl, die man nach einer Hinausstellung von Brown angehen musste, brachte schnell Zählbares für Passau. Ein langer Pass aus der eigenen Zone von Joki auf Schembri wurde gedankenschnell auf Sevcenko geleitet, der sich nicht bitten ließ und auf 4:0 stellt. Kurz vor dem Pausenpfiff nahm man die nächsten Minuten in Unterzahl, als es erneut Brown traf. Der Stürmer der Tigers, der kurz zuvor einen Schläger ins Gesicht bekam und kurzfristig blutend vom Eis musste, ging nun mit der zweiten Fünf-Minuten-Strafe vom Eis und musste damit seinen Arbeitstag beenden.

Mit gut drei Minuten Unterzahl ging es im Schlussabschnitt weiter. Hier blieb man stabil und konnte ein gutes Penalty-Killing zeigen. Aber es ging weiter und beim nächsten Mal traf es Schembri auf Seiten der Hawks, dem ein weiterer Passauer Akteur folgte, was zu Folge hatte, dass man aus Sicht der Tigers mit fünf gegen drei für ca. 90 Sekunden auf der Eisfläche unterwegs war. Nutzen konnte man diese nummerische Überlegenheit jedoch nicht. Besser machten es die Gastgeber, die nach einer weiteren Hinausstellung eines Tiger-Akteurs mit dem zweiten Powerplay-Treffer des Abends den Endstand auf die Anzeigentafel schreiben konnten und damit den Deckel auf die Partie gemacht hatten.

„Passau hat sehr gut gespielt. Wir haben zu lange gebraucht herauszukommen. Haben zu wenig Emotionen gezeigt. Später hatten wir uns etwas stabilisiert aber mussten dann einige Strafen hinnehmen. Sind nicht in den Rhythmus gekommen und mussten die Reihen immer wieder durchmischen. Ich muss ehrlich sagen, dass das erste Drittel beschämend war. Jeder muss seinen Einsatz ernst nehmen. Ohne Emotionen kann man nicht spielen“, war Chef-Coach Suarez wenig happy nach der Partie. Auf die Strafen gegen Brown angesprochen, zeigte kein Verständnis für diese: „Eishockey ist ein körperbetonter Sport. Das waren normale Checks. Deshalb verstehe ich die Strafen hier nicht.

„Wir haben das umgesetzt was wir ausgemacht haben. Haben clever gespielt und das Spiel dominiert. Wir hatten von Anfang an gewusst, dass es ein 6-Punkte-Spiel ist und dass wir die Punkte holen müssen. Das haben wir gemacht. Das was seht wichtig. Heute hat alles gepasst“, resümierte Petr Bares für seine Passauer Jungs.

Passau Black Hawks vs. onesto Tigers 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Passau: Eisenhut, Engler – Otte, Joki (3), Geiger (2), Serikow, D´Acunto (2), D. Maul – Schembri (2), Popoff, Sevcenko (2), S. Maul, Seidl, Sauer, Zeilbeck, Rott, Stern, Salhi

Bayreuth: Spiewok, Andryuhkov – Spacek (2), Menner, Schuster (2), Nedved (2), Reiner, Flade – Brown (30), Detig (2), Seto, Melnikow, Bergbauer, Hammerbauer, Israel (2), Verelst, Piskor, Hinz, Junemann, Vihavainen

Schiedsrichter: Kannengießer, Zettl – Tschirner, Müller-Osten

Zuschauer: 822

Strafen: Passau: 12 Bayreuth: 38 PP: Passau: 2/6 Bayreuth: 0/3

Torfolge: 1:0 (4.) Geiger (Sauer), 2:0 (9.) Popoff (S. Maul, Sevcenko), 3:0 (14.) Schembri (Joki), 4:0 (31.) Sevcenko (Schembri, Joki) PP1, 5:0 (53.) Popoff (Seidl, Joki) PP1

