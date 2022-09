Bayreuth: â€žRÃ¼ckspiel-Wochenendeâ€œ in der Pre-Season

Bayreuth. (PM Tigers) Mit den Begegnungen gegen den EV Landshut am Freitag, welche um 20.15 Uhr in der Fanatec Arena auf dem Plan steht,...

Bayreuth. (PM Tigers) Mit den Begegnungen gegen den EV Landshut am Freitag, welche um 20.15 Uhr in der Fanatec Arena auf dem Plan steht, sowie dem Vergleich zwischen den Tigers und den Blue Devils aus Weiden, welcher zu leicht abgeänderten Uhrzeit, um 17.30 Uhr, im Bayreuther Tigerkäfig steigen wird, beenden die Tigers die Vorbereitungsphase auf die Saison 2022/2023, bevor man am 16.09. zum ersten Hauptrundenspiel nach Regensburg reisen wird.

Beim ersten Match der Saison gegen den EV Landshut, das am 26. August stattfand, konnte man gegen die Niederbayern – die zu diesem Zeitpunkt schon einige Spiele absolviert haben – einen 5:1 Erfolg verbuchen. Fünf unterschiedliche Torschützen und zwei Treffer im Powerplay – „nur“ ein Gegentreffer bei einer von acht Unterzahlsituationen, in denen man meist sehr gut arbeitete, ist die zählbare Bilanz aus dieser Partie.

Die Bilanz der Schützlinge von Heiko Vogler in der bisherigen Pre-Season liest sich ausgeglichen. Gegen Straubing, Ravensburg und die Tigers gab man Spiele ab – Siege konnte man gegen Selb, gegen Augsburg und in der zweiten Partie gegen Ravensburg feiern.

Bei der Saisoneröffnung der Blue Devils Weiden, bei welcher eine Partie gegen die Tigers am vergangenen Sonntag angesetzt war, brachte man den Oberpfälzern – nachdem diese gegen Crimmitschau und Heilbronn – die ersten beiden Testspiele gegen Konkurrenten der Tigers erfolgreich gestalten konnten, die erste Niederlage bei. Auch in diesem Spiel waren, wie bereits gegen Landshut und Höchstadt, unterschiedliche Reihen und Torschützen für die Treffer der Bayreuther verantwortlich, bis Järveläinen per Empty-Net seinen zweiten Treffer des Abends erzielen konnte.

„Die bisherige Vorbereitung lief relativ zufriedenstellend für uns. Es ist wichtig und wir freuen uns, jetzt noch einmal gegen zwei richtig gute Gegner zu testen und werden sehen, wie weit wir fitnesstechnisch und in taktischen Belangen bereits sind“, blickt Assistent-Coach Marc Vorderbrüggen auf das abschließende Vorbereitungs-Wochenende.

