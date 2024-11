Bayreuth: Re-Start nach der LÃ¤nderspiel-Pause

Bayreuth. (PM Tigers) Nach der Unterbrechung des Spielbetriebs anlässlich des im November durchgeführten Deutschland-Cups geht es für die onesto Tigers am Freitag um 20:00...

Bayreuth. (PM Tigers) Nach der Unterbrechung des Spielbetriebs anlässlich des im November durchgeführten Deutschland-Cups geht es für die onesto Tigers am Freitag um 20:00 Uhr mit einem Heimspiel weiter.

Zu Gast ist der ECDC Memmingen bevor man am Sonntag um 17:30 Uhr bei den Stuttgart Rebels antreten wird.

Die Indians belegen aktuell den dritten Platz in der Tabelle, dicht gefolgt von den Heilbronner Falken, die mit einem Spiel weniger und drei Punkten Rückstand in Schlagdistanz liegen. Entsprechend wichtig wäre ein guter Start in den nächsten Saisonabschnitt für die Jungs von Coach Daniel Huhn. Zehn von Vierzehen Auftritten konnte man bisher erfolgreich gestalten und die volle Punktausbeute mitnehmen. Drei Mal ging man leer aus – darunter bei der Partie am 25. Oktober gegen die Tigers, die nach mehrmaligen Rückstand am Ende mit 6:5 die Oberhand behielten. Mit 59 erzielten Treffern stellt man die viertbeste Offensive der Liga. Dabei trugen sich bei mehr als der Hälfte der Tore (30 x) ehemalige Tigers-Akteure auf dem Scoreboard ein. Mit Lillich, Schaefer, Meier, Meisinger, Peleikis, Kurz, Schubert und Fabian stehen gleich acht Akteure im Kader, die bereits das Bayreuther Trikot getragen haben und dabei insgesamt 555 Spiele für „Gelb-Schwarz“ absolviert haben. Markus Lillich ist mit 20 erzielten Punkten Top-Scorer der Schwaben, gefolgt von Tyler Spurgeon und Edgars Homjakovs, die beide auf jeweils 19 Punkte kommen.

Defender Linus Svedlund, der seine sechste Saison am Hühnerberg absolviert, ist mit 14 Einträgen punktbester Verteidiger im Team. Das Tor hütet mit Bastian Flott-Kucis ein DEL- und DEL2-erfahrener Goalie, der nach Jahren der „Wanderschaft“ vor Saisonfrist, in Kaufbeuren geboren, in heimatliche Gefilde zurückgekehrt ist und mit einem Gegentorschnitt von 2,25 je Spiel zu den Top-Torstehern der Liga zählt. Beim Powerplay steht man mit 18,57% Erfolgsquote und im Penalty-Killing mit 82,61% nicht schlecht, hat als eines der besseren Teams der Liga aber noch Luft nach oben. 10,2 Minuten im Schnitt verbringt man auf der Strafbank und hält sich damit im Mittelfeld der Liga auf.

Am Sonntag geht es für die onesto Tigers erstmals nach Stuttgart in dieser Spielzeit. Die Rebels, die mit drei Siegen aus fünf Spielen einen durchaus guten Start in die Saison hinlegen konnten, mussten zuletzt zehn Mal in Folge ohne Punkte das Eis verlassen und sind entsprechen auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Mit 40 erzielten Tore traf man vier Mal weniger als im Vergleich die onesto Tigers, kassierte aber auch vier Tore weniger, sodass beide Teams mit ausgeglichenem Torverhältnis aufeinandertreffen. Das erste und bisher einzige Aufeinandertreffen entschieden die onesto Tigers im Oktober für sich und blieben dabei beim 2:0 Erfolg ohne Gegentreffer. Top-Scorer im Team von Head-Coach Jan Melichar sind Matthew Pistilli mit 19 Punkten, gefolgt von Janik Herm, der auf 16 Punkte kommt und Sofiene Bräuner, der sich bis dato 14 Mal eintragen konnte. In der Verteidigung zieht Routinier Adam Schusser, der für sieben Spielzeiten in Weiden aktiv war und vor Jahresfrist an den Neckar gewechselt war, die Fäden. Gleich sechs Goalies sind in Stuttgart lizenziert, wobei Jonas Gähr und Keanau Salmik die Hauptlast tragen und sich die Spiele aufteilen. Salmik, der gegen die Tigers im Tor stand verdiente sich mit starker Leistung die Wahl zum Spieler des Abends. Überschaubare Werte weißt man bei den Special-Teams auf. Nur 9,84% Erfolgsquote im Powerplay sowie unter 70% beim Penalty-Killing sind ausbaufähig. Mit 9,8 Minuten im Schnitt verbringt man wesentlich weniger Zeit auf der Strafbank.

Für die Tigers geht es nach der Pause voraussichtlich mit voller Mannschaftsstärke an den Start. Lucas Flade und Tatu Vihavainen komplettieren den bisher dezimierten Kader wobei der DEL- und DEL2-erfahrene Flade seine Pflichtspiel-Premiere für die onesto Tigers geben wird. Der 23-jährige Rechtsschütze verletzte sich im ersten Testspiel der Saison gegen Weiden, nachdem er einen Schuss auf die Hand bekommen hat, schwer, sodass eine mehrwöchige Pause folgte. Vihavainen kam bisher in drei Pflichtspielen zum Einsatz, wobei er hier zwei Treffer und eine Vorlage beisteuern konnte.

-av-

