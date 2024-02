Bayreuth: Punkte bleiben auch gegen FÃ¼ssen verwehrt â€¦

Bayreuth. (PM Tigers) Mit 15 Feldspieler und 2 Torhütern gingen die Bayreuth Tigers das vorletzte Spiel der Saison 2023/2024 an. Neben den weiterhin –...

Bayreuth. (PM Tigers) Mit 15 Feldspieler und 2 Torhütern gingen die Bayreuth Tigers das vorletzte Spiel der Saison 2023/2024 an.

Neben den weiterhin – aus den bekannten Gründen – fehlenden Kontingentspielern Andreé Hult und David Stach, musste man an diesem Spieltag auch auf Nicolas Schindler verzichten.

Zurück im Line-Up konnte man die Ingolstädter Förderlizenzspieler Sebastian Laßmann und Ryan Odude finden. Im Tor bekam Lukas Schulte den Vorzug. An der Bande der Tigers standen Marc Vorderbrüggen und Michael Baindl.

Die Bayreuther Mannschaft startete mit viel Schwung in die Partie gegen den EV Füssen. Nach einem schönen Alleingang von Mark Ledlin, den Nerb nur mit einem Foul stoppen konnte, spielte man auch gleich zum ersten Mal in dieser Partie im Powerplay. Die Schüsse von Rudkovski, Ledlin und Schindler konnte Hötzinger im Tor der Gäste jedoch allesamt entschärfen. In der vierten

Minute, kurz vor Ablauf der Strafe, gingen die Füssener durch Neudecker dann in Führung. Der Füssener Kontingentspieler erlief einen Befreiungsschlag von Keller, legte die Scheibe am herausstürmenden Schulte vorbei und schob ins leere Tor ein. Wenige Augenblicke später musste zunächst Rudkovski, dann Nuss auf der Strafbank Platz nehmen. Die doppelte Unterzahlsituation verteidigte man zunächst gut weg, doch als Rudkovski gerade wieder aufs Eis zurückkehrte, bediente Neudecker den allein im Slot stehenden Straub, welcher keine Mühe hatte, das zweite Tor für die Gäste zu erzielen. Die Tigers drängten nach Strafen gegen Bureau-Blais, Seitz und Zimmer auf den Ausgleich, doch an Hötzinger gab es kein Vorbeikommen. Wenige Minuten vor der Drittelpause kam es dann noch schlimmer für die Tigers. Die Gäste erhöhten per Doppelschlag durch Neudecker und Schuster zum Pausenstand von 0:4.

Zu Beginn des zweiten Drittels wechselte man auf Seiten der Tigers den Torhüter. Appler stand fortan im Bayreuther Gehäuse. In der 23. Minute musste sich dieser jedoch bereits zum ersten Mal geschlagen geben. Erneut agierten die Gäste im Powerplay – Drothen musste für Haken auf die Strafbank – und nutzten dies umgehend. Baader traf aus kurzer Distanz zum 0:5. In der 29. Minute konnte man dann auf Seiten der Tigers erstmals jubeln. Ledlin wurde im Powerplay freigespielt und vollendete mit einem Schuss aus der Halbdistanz. Wenig später durften die Bayreuther dann erneut in Überzahl agieren. Doch anstatt Druck auf das Tor der Gäste aufzubauen, musste man den nächsten Gegentreffer bei eigener Überzahl hinnehmen. Einen Alleingang von Neudecker konnte Appler zwar noch parieren, doch als Seitz wenig später vor ihm auftauchte, musste sich der junge Bayreuther Goalie erneut geschlagen geben. Die Tigers drängten in den letzten Minuten des Mittelabschnitts auf den zweiten Treffer, doch am souverän agierenden Torhüter der Gäste war kein vorbeikommen.

Im Schlussabschnitt konnte sich zunächst Appler im Bayreuther Tor auszeichnen, als er gegen den allein auf ihn zustürmenden Deubler klären konnte. In der 47. Minuten kombinierten sich Rudkovski und Drothen durch neutrale Zone. Rudkovski spielte kurz dann vor Hötzinger quer auf Schubert, welcher unhaltbar für den Torhüter der Gäste abschloss. Als Laßmann nur 30 Sekunde später auch noch das dritte Tor der Tigers an diesem Abend erzielte, keimte nochmals ein wenig Hoffnung im Tigerkäfig auf. Die Bayreuther drückten in den Folgeminuten auf den nächsten Treffer, doch auch die Gäste waren immer wieder über Konter gefährlich. Fünf Minuten vor Ende der Partie wurde es dann nochmals richtig laut im Tigerkäfig. Ledlin erzielte, nach Vorarbeit von Drothen und Schubert, den nächsten Treffer für sein Team. Da den Tigers in den letzten Augenblicken dieses Spiels nichts mehr gelingen wollte, musste man sich dem EV Füssen am Ende mit 4:6 geschlagen geben.

Trotz der erneuten Niederlage wurden auch an diesem Abend der Einsatz und Kampfgeist der jungen Bayreuther Mannschaft honoriert. Die Anhänger der Tigers forderten die Mannschaft nach der obligatorischen Ehrenrunde erneut in die Fankurve um gemeinsam feiern zu können.

Das letzte Spiel der Tigers findet am Sonntag, 25.02.2024, gegen den ECDC Memmingen im Tigerkäfig statt. Spielbeginn ist um 18:00 Uhr.

Bayreuth Tigers vs. Füssen 4:6 (0:4, 1:2, 3:0)

Bayreuth: Schulte (S), Appler (ab 21.) – S. Schindler, Klughardt, Odude, Nuss (2), Burghard, Krüger – Fabian, Rudkovski (2), Bergbauer, Geigenmüller, Laßmann, Drothen (2), Lüsch, Ledlin, Schubert (2)

Füssen: Hötzinger (S), Wiedemann – Keller, Jentsch, Malzer(2), Bureau-Blais (2), Kaiser (2), Nifosi, Nerb (2) – Simon, Schuster, Seitz (2), Neudecker, Straub(2), Moor, Kryvorutskyy, Zimmer (2), Deubler, Teplouchow, Baader (2)

Schiedsrichter: Polaczek, Singer – Bösl, Müller-Osten

Zuschauer: 1044

Strafen: Bayreuth: 8 Füssen: 16 PP: Bayreuth: 1/8 Füssen: 2/4

Torfolge: 0:1 (4.) Neudecker (Keller) SH1, 0:2 (6.) Straub (Neudecker, Bureau-Blais) PP1, 0:3 (16.) Neudecker (Seitz, Deubler) PP1, 0:4 (17.) Schuster (Jentsch, Neudecker), 0:5 (23.) Baader (Deubler, Malzer) PP1, 1:5 (29.) Ledlin (Geigenmüller) PP1, 1:6 (34.) Seitz (Jentsch, Nifosi) SH1, 2:6 (47.) Schubert (Rudkovski, Drothen), 3:6 (48.) Laßmann (Krüger Bergbauer), 4:6 (55.) Ledlin (Schubert, Drothen)