Bayreuth: Pre-Season-Sieg in der Oberpfalz

Bayreuth. (PM Tigers) Mit einem Blitzstart – sechzehn Sekunden nach dem ersten Bully – gingen die Tigers schnell in Führung.

Gabriel brachte die Scheibe vors Tor, wo Hohmann abfälschte und das erste Tor des Abends für die Tigers aufs Tableau schreiben konnte. Meier hatte nur kurze Zeit darauf die Möglichkeit, zu erhöhen, scheiterte jedoch am schnell reagierenden Hübl. Es dauerte bis zur 5. Spielminute, bis die Gastgeber ihrerseits gefährlich im Drittel der Tigers auftauchten – Schusser fand in dieser Situation aber den Weg an Steinhauer nicht vorbei. Es brauchte eine nummerische Überzahl, um ein weiteres Mal jubeln zu dürfen im Lager der Tigers. Kurz vor dem Ende des ersten Drittels schloss Cabana eine schnelle Kombination über Davis und Järveläinen ab.

Es dauerte ein wenig, bis sich die Tigers im zweiten Abschnitt gefunden hatten und sich den Angriffsbemühungen der Devils, die bis dahin Druck ausüben konnten, entgegen stellen konnten. Järveläinen lauschte eine Scheibe im Angriffsdrittel ab, hielt ohne lange zu zögern drauf und stellte mit einem schönen Schuss ins rechte obere Eck auf 0:3. Strafen auf beiden Seiten folgten in einer insgesamt jedoch sehr fairen Partie. Dass die Nutznießer – und dies zwei Mal in kurze Abfolge – die Tigers sein sollten, war ein wenig überraschend, spielten die Jungs von Trainer Petri Kujala in diesen Momenten jeweils in Unterzahl. Zunächst bediente Hohmann bei einem Konter Pither, der mit einem Shorthander auf sich aufmerksam machte. Nur kurz darauf – die Tigers mussten für wenige Sekunden mit zwei Mann weniger agieren – war es der von der Strafbank kommende Meisinger, der an die Scheibe kam, diese nach vorne trug und mit dem zweiten Unterzahl-Treffer auf 0:5 stellte.

Dass man im letzten Drittel vielleicht nicht mehr mit voller Konzentration zu Werke ging, konnte man beim ersten Treffer der Gastgeber ablesen. Bassen durfte lange durch die Bayreuther Zone fahren ohne mit dem nötigen Druck angegangen zu werden. Dies nutzte der langjährige DEL-Profi, um geschickt auf Latta zu legen, der sich bedankte und einschoss. Vom Erfolg beflügelt, entwickelten die Devils mehr und mehr Druck, ohne jedoch gleich nochmal zum Erfolg zu kommen. Samanski war es nach 56 gespielten Minuten, der mit einem harten und platzierten Schuss ins obere linke Kreuzeck den nächsten Treffer setzte – zu spät allerdings um noch eine Aufholjagd zu starten. Der dritte Treffer durch Ostwald, der schön freigespielt wurde, fiel dann eindeutig zu spät. Auch wenn Weiden am Ende noch einen sechsten Feldspieler aufs Eis schickte, so brachte dies nichts mehr ein. Für die Tigers bleibt nach einem Wochenende mit zwei Siegen, die Erkenntnis, dass man in der Offensive gut aufgestellt sein dürfte und defensiv die eine oder andere Nachlässigkeit noch abstellen muss – wobei zu erwähnen bleibt, dass man sich bei sieben Unterzahlspielen am heutigen Abend schadlos hielt und dabei sogar zwei eigene Treffer erzielen konnte.

-av-

Blue Devils Weiden vs. Bayreuth Tigers 3:5 (2:0, 0:3, 3:0)

Weiden: Hübl, Albrecht – Ostwald, Müller, Herbst, Schusser, Schreyer (2), Noe (2), Brown – Heinisch, Rubes (2), Siller, Palka, Homjakovs, Thielsch, Samanski (2), Latta (2), Bassen, Schmidt, Luknowsky,

Bayreuth: Steinhauer, Herden – Gabriel, Pokovic, Pruden (2), Meisinger (2), Stiefenhofer, Davis, Schwarz – Hohmann, Järveläinen, Pither, Cabana, Kretschmann, Bindels, Ratmann, Kolozvary (2), Meier (2), Schumacher (2), Zimmermann (2), Ribarik

Schiedsrichter: Gossmann, Noeller – Bösl, Höfer

Zuschauer: 644

Strafen: Weiden: 10 Bayreuth: 14 PP: Weiden: 0/7 Bayreuth 1/5

Torfolge: 0:1 (1.) Hohmann (Gabriel), 0:2 (18.) Cabana (Järveläinen, Davis) PP1, 0:3 (31.) Järveläinen, 0:4 (39.) Pither SH, 0:5 (40.) Meisinger SH, 1:5 (46.) Latta (Bassen), 2:5 (56.) Samanski (Schmidt), 3:5 (59.) Ostwald (Rubes, Siller)