Bayreuth: Ohne Punkte zurÃ¼ck vom TabellenfÃ¼hrer â€¦

Bayreuth. (PM Tigers) Mit leicht veränderten Angriffsformationen ging man ins letzte Spiel des Kalenderjahres in Ravensburg.

Cabana und Kretschmann tauschten auf die Centerpositionen in Reihe eins und zwei, und Meier rückte für Ratmann, der seit dem Spiel gegen Selb, bei welchem dieser bereits im letzten Drittel passen musste, auf.

Denkbar ungünstig ging es für die Tigers los, als nach nur zwei Minuten Meier Dietz fand, dieser schnell in die Mitte auf Dronia legte und der Verteidiger der Gastgeber zur Führung einschießen konnte. Bei der ersten Strafe gegen die Towerstars fand man dann zurück ins Spiel, als ein Querpass von Davis Järveläinen erreichte und der Bayreuther Topscorer aus dem Halbfeld den Ausgleich besorgte. Nur wenige Augenblick später war Meisinger Nutznießer eines Scheibenverlustes an der eigenen blauen Linie und fuhr einen Konter, bei dem er die Scheibe knapp am Tor vorbei setzte. Eine nummerische Überlegenheit Seitens der Gastgeber brachte diese dann wieder zurück zu ihrem gewohnt druckvollen Spiel, ohne jedoch, dass sie diese Situation ausnutzen konnte. Auch ein Schuss von Zucker aus kurzer Distanz, den Steinhauer stark parierte, brachte nichts ein. Erst als man mit einem unnötigen Scheibenverlust im Angriffsdrittel die Jungs der Towerstars, und speziell Dietz, einlud, stand plötzlich wieder ein Eintrag auf dem Scoreboard. Der junge Stürmer der Towerstars zog übers Feld los und verlud auch noch Steinhauer bevor wenige Minuten später Henriques-Morales zu viel Platz gewährt wurde, als dieser ums Tor zog und zum Schuss kam und in dieser Situation den dritten Treffer für sein Team erzielte. Glück hatten die Tigers wenige Momente vor dem ersten Pausenpfiff, als Sarault die Latte des Bayreuther Tores anvisierte.

Zunächst waren es die Ravensburger, die zu Beginn des zweiten Abschnitts in Person von MacDonald, der allein auf Steinhauer zufahren konnte, die die erste Chance hatten. In der Folge probierten sich Davis und Hohmann, der einen Schuss aus der Drehung nahm aber an Langmann nicht vorbeikamen. Erst als ein Pass von einem Ravensburger abprallte und Pither an die Scheibe kam konnte man einen Erfolg verbuchen, als der Bayreuther Stürmer seinen zweiten Versuch versenkte. Analog zum ersten Abschnitt, überstand man auch im Mittelabschnitt eine Überzahlsituation der Ravensburger, um kurz darauf, als man wieder Vollzählig unterwegs war, einen Gegentreffer zu nehmen. Bettauer, der zentral angespielt wurde und die Scheibe direkt nahm, ließ Steinhauer keine Chance. Mac Donald erhöhte dann nochmals, als er mit einem verdeckten Schuss durch Freund und Feind hindurch die Lücke fand. Zu Ende des Drittels wanderten dann MacDonald und kurz darauf Czarnik auf die Strafbank, was die Tigers für 39 Sekunden eine doppelte Überzahl bescherte, die Drittelübergreifend gespielt wurde aber am Ende nichts einbringen sollte.

Im Schlussabschnitt wollte man auf Seiten der Tigers mit einem schnellen Tor noch mal ins Spiel zurückkommen, jedoch verpassten Järveläinen, Hohmann und Cabana Möglichkeiten zu einem Erfolg. Dietz war es erneut, der nach 48 Minuten für sein Team traf, als er einen Abpraller seines eigenen Versuchs verwerten konnte. Den Rest der Zeit verwaltete der Tabellenführer, der sichtbar mit großer Qualität ausgestattet sind, die Partie und das Ergebnis souverän bis zum Schlusspfiff.

Ravensburg Towerstars vs. Bayreuth Tigers 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)

Ravensburg: Langmann, Salvarani – Dronia, Ketterer, Bettauer, Sezemsky (2), Pfaffengut, Eichinger – Hlozek, Mayer, Henriques-Morales, MacDonald (2), Hessler, Herr, Sarault, Czarnik (4), Driendl, Dietz, Zucker

Bayreuth: Steinhauer, Herden, Nico Zimmermann – Gabriel, Pokovic, Pruden, Meisinger, Davis (2), Schug, Menner – Hohmann, Järveläinen, Bindels (2(, Tim Zimmermann, Kretschmann, Schumacher, Meier (2), Kunz, Pither, Cabana

Zuschauer: 500

Schiedsrichter: Harrer, Kannengießer – Kalnik, Spiegl

Strafen: Ravensburg: 8 Bayreuth: 6 PP: Ravensburg: 0/4 Bayreuth: 1/3

Torfolge: 1:0 (2.) Dronia (Dietz, Mayer), 1:1 (6.) Järveläinen (Hohmann, Kretschmann), 2:1 (10.) Dietz, 3:1 (16.) Henriques-Morales (Eichinger), 3:2 (26.) Pither (Kretschmann, Pruden), 4:2 (30.) Bettauer (Herr, Sarault), 5:2 (34.) MacDonald (Pfaffengut, Eichinger), 6:2 (48.) Dietz (Zucker, Mayer)

Mit 22. Saisonsieg in den Jahreswechsel

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars haben mit einem 6:2 Heimsieg über die Bayreuth Tigers das alte Jahr 2021 siegreich verabschiedet und die Tabellenführung der DEL2 untermauert.

Die 500 Zuschauer in der CHG Arena mussten nicht allzu lange warten, bis sie den ersten Treffer des Abends bejubeln durften. Ganze 74 Sekunden waren gespielt, da setzte Pawel Dronia erfolgreich nach und die Scheibe rutschte zum 1:0 über die Linie. Einen Wechsel zuvor hatten Josh MacDonald und Charlie Sarault bereits die Führung auf dem Schläger. Die frühe Führung tat freilich gut, allerdings unterstrichen die Gäste wenig später ihren Status als „unangenehmer Gegner“. Wegen Beinstellens musste Tim Sezemsky auf die Strafbank, die zweiminütige Zeitstrafe saß der junge Ravensburger Verteidiger nicht über die volle Distanz ab. Ein noch abgefälschter Schuss von Tigers-Topscorer Ville Järveläinen schlug nach knapp sechs Minuten zum 1:1 Ausgleich ein.

Es sprach für die Towerstars, dass sie den Gegentreffer nicht lange verdauen mussten und sofort das Tempo und den Druck wieder erhöhten. Das sorgte beispielsweise in der 10. Minute für einen Fehler der Tigers an der blauen Linie der Towerstars, Fabian Dietz startete durch und verwandelte den nachfolgenden Alleingang eiskalt zum 2:1. Sieht man von einem kurios hinter dem Ravensburger Tor abgeprallten Puck ab, spielten sich die wirklich gefährlichen Torszenen im ersten Spielabschnitt doch weitgehend im Drittel der oberfränkischen Gäste ab. Nachdem Josh MacDonald und Robbie Czarnik in der 12. Minute eine sehenswerte Kombination leider nicht im gegnerischen Tor unterbringen konnten, hatte der Ingolstädter Förderlizenzstürmer Enrico Henriquez-Morales mehr Scheibenglück. Aus dem eigenen Drittel gestartet, kurvte er selbstbewusst ins gegnerische Drittel, umrundete in weitem Bogen das Tor und schlenzte den Puck zum 3:1 ins lange Eck. Mit diesem Spielstand ging es in die erste Pause und damit war Bayreuth durchaus gut bedient. Robbie Czarnik mit einem Schuss in Richtung weit offenem Tor sowie Josh MacDonald mit einem Lattenknaller hätten das Ergebnis durchaus weiter nach oben schrauben können.

Der zweite Spielabschnitt war dann etwas zerfahren, weil die Bayreuth Tigers quasi mit der Brechstange das Ravensburger Offensivspiel zu unterbinden versuchten. Die Towerstars kamen zu Beginn des zweiten Spieldrittels aber dennoch zu guten Chancen. Charlie Sarault und David Zucker hatten in der 22. Minute beispielsweise den vierten Treffer auf dem Schläger. Mit einer ihrer wenigen starken Phasen im zweiten Abschnitt konnten die Gäste in der 26. Minute prompt auf 3:2 verkürzen. Luke Pither hatte im Ravensburger Drittel freie Bahn in Richtung Tor und überwand den herausstürzenden Jonas Langmann. Doch wieder war die Befürchtung, die Towerstars könnten den Faden verlieren, völlig unbegründet. Eine Ravensburger Großchance nach der anderen musste Tigers Torhüter Lukas Steinhauer entschärfen, gegen den direkt abgenommenen Schlagschuss von James Bettauer in der 30. Minute gab es allerdings nichts zu halten. Als zweieinhalb Minuten später Sam Herr eine entschlossene Vorarbeit von Josh MacDonald zum 5:2 ins Bayreuther Tor lenkte, war die Gegenwehr der Gäste auch weitgehend gebrochen.

Die Startphase des Schlussdrittels sollte dann früh den entscheidenden Moment dieser Partie bringen. Die Towerstars sahen sich aufgrund zweier aus dem Mittelabschnitt übernommenen Strafzeiten einer doppelten Unterzahl gegenüber, doch das Ravensburger Penaltykilling stand äußerst effektiv in der eigenen Verteidigungszone und blieb ohne Gegentreffer. Damit wurden die Gäste aus der Wagnerstadt auch sichtlich zermürbt. Als erneut Fabian Dietz nach siebeneinhalb Minuten zum 6:2 traf, war das Spiel vollends gelaufen. So war der Sieg doch hochverdient und die 500 Ravensburger Fans in der CHG Arena honorierten dies in den Schlussminuten mit stehenden Ovationen.

„Bayreuth war der erwartet harte Gegner. Teilweise waren wir etwas zu statisch und haben zu viele Chancen zugelassen“, sagte Towerstars Coach Peter Russell. „Dennoch bin ich sehr zufrieden mit den Jungs, denn sie machen ungemein viele Tore und haben einen fantastischen Lauf“, ergänzte er.