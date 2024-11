Bayreuth: Ohne Punkte zurÃ¼ck aus FÃ¼ssen

Bayreuth. (PM Tigers) Trotz der fehlenden Vihavainen und Flade konnte man in Füssen, wo es bereits um 16:00 Uhr losging, mit vollem Lineup antreten,...

Bayreuth. (PM Tigers) Trotz der fehlenden Vihavainen und Flade konnte man in Füssen, wo es bereits um 16:00 Uhr losging, mit vollem Lineup antreten, sodass man die nominellen Stürmer Brown und Bijsterbosch zunächst als viertes Verteidiger-Pärchen aufbieten musste.

Mit einer durchaus vermeidbaren Niederlage verabschieden sich die onesto Tigers in die Länderspiel-Pause.

Dabei verpasste man mehrfach gute Gelegenheiten zu nutzen, konnte gegen einen Gegner, der nicht übermächtig erschien, insgesamt zu wenig Druck aufbauen. Mit zwei Gegentoren, die man in Unterzahl hinnehmen musste, gab man den ersten Abschnitt ab, bei dem man gerade zum Ende hin durchaus das spielbestimmende Team gewesen war. Israel verpasste knapp, Seto fand bei einem Konter in Hötzinger seinen Meister und Piskors „Abfälscher“ landete beim Goalie der Füssener. Ebenso erfolglos blieb der Versuch von Hammerbauer mit der Rückhand oder ein aus aussichtsreicher Position abgegebener Schuss von Becker, den Hötzinger stark parierte.

Im Mittelabschnitt ging es erneut mit einem schnellen Konter durch Seto Richtung Tor der Füssener aber auch in diesem Fall blieb Hötzinger stabil und rettete für sein Team. Bevor Hammerbauer ähnlich alleinstehend vor dem Goalie der Gastgeber auftauchte und scheiterte, zeichnete sich auf der anderen Seite Andryukhov auf, der zwei Mal in kurzer Abfolge Thal zum Verzweifeln brachte. Die Hoffnung bei der ersten Strafe gegen Füssen, die in der 26. Minute ausgesprochen wurde, ggf. den Anschlusstreffer zu erzielen, erfüllten sich nicht. Im Gegenteil: Nach einem Scheibenverlust der Tigers war es Jerry, der diesen nutzte und per Shorthanded Goal auf 3:0 stellen konnte. Im Anschluss rückte erneut der an diesem Abend stark aufspielende Hötzinger in den Mittelpunkt, der gegen Verelst blitzschnell reagierte und Seto bei zwei Alleingängen zur Verzweiflung brachte, sodass man auch in die zweite Drittelpause ohne einen eigenen Treffer gehen musste. Nur kurz nach Wiederanpfiff war es da, das Déjà-vu, als beim abermaligen Duell Seto gegen Hötzinger wieder der Füssener Torsteher das bessere Ende für sich hatte. Auch Brown, der zwischenzeitlich in seiner angestammten Position in der Offensive agierte, blieb nur zweiter Sieger. Als Jentsch Verelst in die Bande gecheckt hatte und dafür mit 5 Minuten belegt wurde, kurz darauf Jerry, der Brown den Schläger „gemopst“ hatte runter musste, war man mit zwei Mann mehr auf dem Eis unterwegs. Mit etwas Glück, da Piskor die Scheibe nicht richtig traf und diese in ungewöhnlicher Flugbahn in Richtung Tor ging, überwand man dann aber doch noch einmal den Goalie der Füssener, wobei man dabei schon wieder „nur“ mit einfacher Überzahl auf der Eisfläche war.

Bemüht aber glücklos kam man an einem dieser Abende, wo nichts gelingen will, nicht mehr heran und nahm kurz vor dem Schlusspfiff, erneut in Unterzahl noch den vierten Treffer hin, sodass keines der an diesem Abend fünf geschossenen Tore bei gleicher Anzahl von Akteuren auf der Eisfläche fiel.

Das nächste Mal gehen die onesto Tigers am 15.11. aufs Eis, wenn man im Bayreuther Tigerkäfig den ECDC Memmingen begrüßen wird. Das Spiel, bei dem nicht weniger als acht ehemalige Tigers-Akteure bei Gegner im Lineup stehen, beginnt dann um 20:00 Uhr.

EV Füssen vs. onesto Tigers 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Füssen: Hötzinger, Wiedemann, Peukert (2), Nifosi, Jentsch (5), Britsch, Nerb (2), Kaiser – Seitz, Straub, Neudecker, Fischer (2), Jerry (2), Naumann, Zimmer, Thal, Flammann, Schuster, Zelenka

Bayreuth: Andryukhov, Spiewok – Spacek, Menner, Nedved, Schuster, Reiner, Becker, Brown, Bijsterbosch – Junemann, Piskor (4), Verelst (2), Hammerbauer, Israel (2), Seto, Bergbauer (4), Melnikow, Detig, Habeck, Hinz, Lüsch

Schiedsrichter: Blankart, Holzmüller – Wagner, Zöpf

Zuschauer: 965

Strafen: Füssen: 13 Bayreuth: 12 PP: Füssen: 3/6 Bayreuth: 1/5

Torfolge: 1:0 (4.) Straub (Neudecker, Jerry) PP1, 2:0 (11.) Naumann (Thal) PP1, 3:0 (27.) Jerry (Jentsch, Naumann) SH, 3:1 (50.) Piskor (Israel, Detig) PP1, 4:1 (59.) Neudecker (Straub, Jerry) PP1

