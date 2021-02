Bayreuth: Mit einem Dreierpack in den neuen Rhythmus

Bayreuth. (PM Tigers) Beginnend mit dem morgigen Dienstag stehen für die Bayreuth Tigers drei Spiele in sechs Tagen an. Um 19:30 Uhr gastiert man...

Bayreuth. (PM Tigers) Beginnend mit dem morgigen Dienstag stehen für die Bayreuth Tigers drei Spiele in sechs Tagen an.

Um 19:30 Uhr gastiert man bei den Dresdner Eislöwen, bevor man am Donnerstag um 20 Uhr den souveränen Tabellenführer aus Kassel zum Heimspiel empfängt. Am Samstag (18 Uhr) reisen die Tigers dann nach Ravensburg.

Nach schwachem Saisonstart und einem Trainerwechsel zum Jahresende kamen die Eislöwen etwas besser ins Rollen. Vor allem vor heimischer Kulisse konnte man einige Erfolge feiern, kassierte aber auch beim 2:10 gegen Frankfurt eine böse Klatsche. Topscorer an der Elbe ist Jordan Knackstedt mit 15 Toren und 17 Vorlagen, ihm folgen der Kanadier Nick Huard (11 + 15) und Vladislav Filin (11 + 11). Punktbester Verteidiger ist Steve Hanusch (3 + 14). Neben Huard belegen Evan Trupp (6 + 12), Roope Ranta (6 + 11) und Elvijs Biezais (3 + 9) weitere Kontingentstellen. Da mit Riku Helenius auch ein Finne im Tor steht, muss immer einer der vier Stürmer pausieren, zuletzt war dies meist Biezais. Am vergangenen Wochenende konnte man einen 4:3-Overtimesieg gegen Bad Nauheim feiern und unterlag am Sonntag in Kassel mit 2:4. Die beiden bisherigen Duelle zwischen Eislöwen und Tigers gingen jeweils an das Heimteam.

Mit den Kassel Huskies gastiert am Donnerstag der souveräne Tabellenführer der DEL2 im Tigerkäfig. Nach zuletzt 5 Siegen in Serie beträgt der Vorsprung auf Verfolger Bietigheim satte 15 Punkte – man ist also auf bestem Weg zum Hauptrundensieg. Zuletzt verstärkte man den Kader mit Stürmer Vinny Saponari, der zuletzt in der DEL für Krefeld im Schnitt etwa 0,5 Punkte pro Spiel sammeln konnte. Die Hessen stellen sowohl den besten Angriff als auch die – mit Abstand – beste Abwehr der Liga und untermauern damit eindrucksvoll ihre Spitzenposition. Topscorer bei den Schlittenhunden ist der kanadische Defender Troy Rutkowski (8 + 26) vor seinen stürmenden Landsleuten Corey Trivino (6 + 26) und Philippe Cornet, der für seine 31 Scorerpunkte lediglich 17 Spiele brauchte. Mit Ryan Olsen und Brette Cameron stehen noch zwei weitere kanadische Stürmer im Kader, dazu kommt mit Lukas Laub, Ryon Moser und Clarke Breitkreuz weitere gehobene Qualität im Angriff. Beide bisherigen Duelle gingen an die Huskies, Ende November konnten die Tigers aber einen Punkt ergattern.

Die Ravensburg Towerstars mussten zuletzt fünf Niederlagen in Folge hinnehmen. Lange war man im Vorderfeld der Liga unterwegs, aktuell belegt man „nur“ Rang 7 der Liga. Topscorer im Team von Trainer Rich Chernomaz ist Andreas Driendl (18 + 19) gefolgt von den beiden Nordamerikanern Robbie Czarnik (17 + 19) und Mathieu Pompei (6 + 26). Punktbester Verteidiger ist James Bettauer, der aktuell aber

verletzungsbedingt ausfällt. Mit Olivier Hinse und John Henrion besetzen zwei weitere Angreifer die Kontingentpositionen. Mit Kai Hospelt findet sich ein sehr klangvoller Name im Aufgebot, nach 10 Scorerpunkten aus bisher 23 Spielen fällt seine Bilanz noch nicht besonders gut aus. Im Tor teilen sich Jonas Langmann und Olafr Schmidt die Aufgaben, wobei Langmann im Saisonverlauf schon zwei längere verletzungsbedingte Auszeiten nehmen musste.

Die Bayreuth Tigers gehen die kommenden Aufgaben mit unverändertem Aufgebot an, Timo Herden wird nach seiner Verletzung wieder zum Einsatz kommen. „Trotz erneut vier Gegentoren war ich mit der Leistung in Heilbronn zufrieden, vor allem das Schlussdrittel macht Mut. Hier haben wir sehr strukturiert gespielt, so wollen wir auch in den nächsten Spielen auftreten“, blickt Petri Kujala auf das straffe Programm diese Woche voraus.

-kno-