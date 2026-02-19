Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
onesto Tigers Bayreuth

Bayreuth: Mit dem Derby am Freitag geht’s in den Saisonendspurt

19. Februar 20262 Mins read45
Team Bayreuth - © Sportfoto-Sale (MK)
Bayreuth. (PM Tigers) Auf die onesto Tigers Bayreuth warten am Wochenende zwei richtige Kracher: Zunächst steht am Freitag um 20 Uhr das große Derby gegen die Selber Wölfe auf dem Programm.

Am Sonntag führt die Reise dann zum letzten Auswärtsspiel der Hauptrunde zu den Tölzer Löwen, wo die Partie bereits um 15:30 Uhr startet.

Nach beeindruckendem Saisonstart geriet der Motor der Selber Wölfe im Saisonverlauf mehr und mehr ins Stocken, sodass sich die Bilanz der letzten Wochen wenig erfreulich liest: Nur 4 der letzten 10 Spiele konnte man gewinnen, nach der krachenden 4:9-Niederlage in Peiting trennte man sich zudem von Cheftrainer Felix Schütz. Interimsweise übernimmt sein Co-Trainer Josef Huber den Posten an der Bande.

Topscorer im Wolfsbau ist Christopher Schutz (33 Tore + 34 Vorlagen) vor Niko Lahtinen (22 + 36) und Defender Thomas Gauch (16 + 33), der viertbester Punktesammler unter den Verteidigern der Liga ist. Mit Stephan Tramm (7 + 30) findet sich ein weiterer Verteidiger unter den Top 6 der Selber Topscorer. Im Tor setzt man meist auf Michel Weidekamp, der mit einer Fangquote von 90,5 Prozent ein stabiler Rückhalt ist.

Bei den „special teams“ liegen die Wölfe mit 24,6% im Powerplay und 78,5 in Unterzahl jeweils auf Rang 5 im Ligavergleich. Dazu weist man – trotz schwankender Leistungen – den besten Zuschauerschnitt der Liga aus.

Die Tölzer Löwen spielen bisher eine beeindruckende Hauptrunde und gehen als Tabellendritter in die im März beginnenden Playoffs. Beginnend ab dem 11. Januar konnte man 10 von 11 Spielen gewinnen und festigte so seine Position im Spitzenfeld der Liga. Zuletzt unterlag man aber etwas überraschend mit 1:4 in Höchstadt und mit 3:6 gegen Erding.

Topscorer im Oberland ist der Finne Topi Piipponen (48 + 44) vor Ludwig Nirschl (35 + 47) und Michael Keränen (21 + 52). Mit Karel Klikorka (11 + 43) findet sich der drittbester Punktesammler unter den Verteidigern der Liga im Team von Trainer Axel Kammerer. Im Tor teilen sich Enrico Salvarani (90,7%) und Matthias Bittner (91,5%) die Aufgabe zu gleichen Teilen.

Im Powerplay liegt man mit 27,5% auf Rang 3 im Ligavergleich, anfällig ist man in Unterzahl, wo die Erfolgsquote bei „nur“ 74,4% liegt.

Für die beiden Gegner am Wochenende geht es in der Tabelle um nichts mehr, Selb wird die Hauptrunde auf Platz 4 – nach der Herausnahme von Heilbronn – und Bad Tölz auf dem starken dritten Platz beenden. Die Tigers dagegen brauchen jeden Punkt, um den Traum vom Erreichen der Pre-Playoffs noch zu erfüllen. Besonders im Derby vor heimischer Kulisse will man noch einmal alle Kräfte mobilisieren und den Sieg feiern.

-kno-

