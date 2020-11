Bayreuth: Los gehtÂ´s – Klappe, die zweite

Bayreuth. (PM Tigers) Mit einer Nachholpartie des dritten Spieltags starten die Bayreuth Tigers am morgigen Dienstag (19:30 Uhr) beim EC Bad Nauheim quasi ein...

Bayreuth. (PM Tigers) Mit einer Nachholpartie des dritten Spieltags starten die Bayreuth Tigers am morgigen Dienstag (19:30 Uhr) beim EC Bad Nauheim quasi ein zweites Mal in die DEL2-Saison.

Nach 14-tägiger Quarantäne standen die Jungs um Trainer Petri Kujala am Sonntag erstmals wieder auf dem Eis und erwarten nun ein straffes Programm: Beginnend mit dem Gastspiel in Hessen stehen für die Tigers bis zum 10. Januar 2021 satte 20 Spiele auf dem angepassten Spielplan.

„Wir werden nicht jammern, sondern wir packen das jetzt an und wollen in den Rhythmus kommen“, blickt Kujala nach vorne auf die kommenden Aufgaben: „Wir werden nur wenig Zeit zum Training haben und müssen die knappe Zeit zwischen den Spielen zur Regeneration nutzen.“

Der EC Bad Nauheim konnte bisher vier Saisonspiele absolvieren, neben dem Spiel gegen die Tigers musste auch das Duell mit dem EV Landshut verschoben werden. Mit einem 6:3-Sieg gegen Bietigheim und einem deftigen 1:7 in Ravensburg startete man mit zwei deutlichen Ergebnissen in die Spielzeit, zuletzt gelangen dem Team von Neu-Trainer Hannu Järvenpää zwei Overtime-Siege in Kassel und in Dresden. Mit Tomas Schmidt agiert ein Ex-Tiger in der Defensive der Hessen, die Offensive wurde nach dem Abgang von Andrej Bires mit Stefan Reiter (Bad Tölz) und Freddy Cabana (Bietigheim) verstärkt. Bei den Kontingentspielern stellte man sich komplett neu auf: Für die Offensive wurden die beiden Kanadier Jamie Arniel und Kelsey Tessier sowie der US-Amerikaner Cason Hohman verpflichtet, in der Defensive übernimmt der Engländer Mark Richardson das Kommando. Im Tor ist mit Felix Bick ein altbekannter Name gesetzt.

Vincent Hessler laboriert noch an seiner Handverletzung, bei Dominik Meisinger ist ein Einsatz noch offen, ansonsten werden alle Tigers-Spieler morgen die Reise nach Bad Nauheim antreten. Juuso Rajala wird dabei seinen Saisoneinstand feiern, sodass sich die Reihen im Vergleich zum letzten Spiel gegen Crimmitschau verändern. Wie genau er sein Team aufs Eis schickt, will sich Kujala noch nicht entlocken lassen.