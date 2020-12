Bayreuth: Kurze Anreise nach Sachsen

Bayreuth. (PM Tigers) Zum zweiten Mal in dieser Saison geht es gegen Crimmitschau. Dabei findet das Spiel – der gesamte Spieltag wurde in Abstimmung...

Bayreuth. (PM Tigers) Zum zweiten Mal in dieser Saison geht es gegen Crimmitschau. Dabei findet das Spiel – der gesamte Spieltag wurde in Abstimmung zwischen Ligagesellschaft und Vereinen vorgezogen – einen Tag früher statt als ursprünglich geplant.

So werden die Tigers am Dienstag ab 20.00 Uhr im Sahnpark gegen die Eispiraten antreten. Hier gilt es zum einen endlich wieder ein Erfolgserlebnis zu kreieren und zum anderen möchte man sich für die Niederlage am zweiten Spieltag im Bayreuther Tigerkäfig revanchieren.

Mit aktuelle 17 Punkten aus 13 Partien belegt unser Dienstags-Gegner derzeit den neunten Platz der noch recht „schiefen“ Tabelle. Nach vier Siegen im Dezember quittierte man am Sonntag eine 0:3 Niederlage im eigenen Stadion gegen Bietigheim.

Mit 14 Punkten führt Neuzugang Mattieu Lemay die interne Scorerwertung an, gefolgt von dem kurz vor Saisonbeginn verpflichteten Petr Pohl, der seit seiner Zeit in Deutschland als „Wandervogel“ die Vereine häufig wechselt aber bei jedem seiner Engagements die erwartete Leistung abrufen kann. Mit Patrick Pohl, Scott Timmins und Timo Gams stehen weitere Aktivposten in der Offensive, die derzeit gut performen.

Wesentlich besser aufgestellt als die Tigers, was die Personalstärke angeht, müssen die Westsachsen derzeit voraussichtlich „nur“ auf Kelly Summers sowie Vincent Schlenker verzichten.

Im Lager der Tigers gibt es seit gestern, aus dem Spiel in Frankfurt, einen weiteren Akteur, der auf die Verletztenliste gesetzt werden muss. Martin Davidek musste nach elf Minuten, nachdem ihn ein hoher Stock von Mike Mieszkowski „erwischt“ hatte, das Eis verlassen und das Spiel abbrechen. Deshalb wird der Bayreuther Stürmer, neben den bereits fehlenden Akteuren, wie Karlsson, Veisert, Schug, Kunz oder Wölf, die Reise nach Crimmitschau nicht mit antreten können.

Trotz der zuletzt hingenommenen Niederlagen, die allesamt knapp waren und bei denen die Akteure jeweils mit kurzem Kader massiv Eiszeit nehmen mussten, geht man mit dem nötigen Biss das Spiel in Crimmitschau an.

Ob ein Abstellen eines Nürnbergers möglich ist kann nur kurzfristig entschiede werden.

