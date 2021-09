Bayreuth: Knapper Erfolg gegen den Ligarivalen

Bayreuth. (PM Tigers) Erstmals mit Luke Pither – dafür verletzungsbedingt ohne Moritz Schug – ging man das Spiel gegen die Eislöwen an. Dadurch rutschte...

Dadurch rutschte Kretschmann als Center in die erste Reihe, wo ihn als Nebenmänner mit Hohmann und Cabana flankierten. Pither führte Reihe 2 an, bei der Ratmann und Järveläinen die „Außen“ gaben. Gabriel rückte in der Verteidigung an die Seite von Davis.

Auf Augenhöhe begegnete man sich im ersten Spielabschnitt mit ansprechendem Niveau – auch wenn die ganz großen Chancen nicht in Vielzahl generiert wurden. Folglich ging es torlos in die erste Pause. Den ersten Schuss der Partie gab Mannes ab, der jedoch Herden keine Sorgen bereitete. Eine unkontrollierte Scheibenannahme im Slot verhinderte dann eine erste gute Möglichkeit für Dresden in Person von Peterson. Im Anschluss übten sich die Tigers im Powerplay, das – wie bereits in den ersten Spielen -durchaus ansprechend daherkam, jedoch noch – auch bei einem zweiten Versuch in diesem Abschnitt – ohne Ertrag blieb. Die beste Möglichkeit generierten die Tigers nach 11 gespielten Minuten, als Hohmann Anlauf nahm, alles stehen ließ und in der Mitte Cabana bediente. Ein „Move“ zu viel machte diese Möglichkeit allerdings zu Nichte. Kurz vor Ende des Abschnitts visierte Järvelainen die linke, in diesem Moment freie, Torhälfte der Dresdner an, konnte aber den schnell reagierenden Schwendener nicht überwinden.

Wenige Sekunden nach Wiederanpfiff kam eine von der Bande zurückspringende Scheibe Hohmann auf die Kelle, der ziemlich überrascht nicht am Goalie der Dresdner vorbeikam. Der Auftakt für einen Spielabschnitt, der im Gegensatz zu den vorangegangenen 20 Minuten reich an Höhepunkten werden sollte. Bindels lief nach 23 Minuten über die rechte Seite ins Drittel, bediente den in der Mitte wartenden Zimmermann, der sich die Chance nicht entgehen ließ und die Führung für seine Farben auf die Anzeigentafel schrieb. Nur eine Minute später ging Kretschmann auf und davon und versuchte im letzten Moment noch anzuspielen, was jedoch nicht gelang. Sekunden später kam erneut der aus Frankfurt nach Bayreuth gewechselte Stürmer an die Scheibe, lief auf den Goalie zu und ließ diesen keine Chance. Nun wurde es etwas hektischer, was eine „Diskussion“ zwischen Schumacher und Karlsson nach sich zog. Beide Akteure durften sich im Anschluss für jeweils zwei Minuten abkühlen. Als Filin ebenfalls rausgestellt wurde, ging es mit 4 gegen 3 Feldspielern weiter. Just in dem Moment, als dann Karlsson und Schumacher zurück aufs Eis konnten, bediente Hohmann den für die Tigers erstmals auflaufenden Pither, der im Powerplay auf 3:0 stellte. Auf der anderen Seite verpasste Andres knapp. Eine doppelte Überzahl – die für 1 Minute und 31 Sekunden in die Uhr ging (Gabriel und Stiefenhofer waren auf dem Sünderbänklein) brachte die Dresdner zurück ins Spiel und läutete die stärkste Phase der Gäste ein. Zunächst traf Knackstedt mit zwei Mann mehr auf der Eisfläche, bevor Mrazek, der aus der Drehung traf, kurz vor der Pausensirene für sein Team den Anschlusstreffer setzen konnte.

Wenige Sekunden ist das Drittel alt, da visiert Knackstedt die Latte des Bayreuther Tores an. Nach 45 gespielten Minuten versucht sich Cabana aus zentraler Position. Die Scheibe geht hinter den Goalie der Dresdner, jedoch nicht über die Linie, was von dem Schiedsrichter-Gespann per Videobeweis nochmals kontrolliert wird. Eine Strafe gegen Gabriel bringt den Dresdnern wieder das Momentum zurück. Mit aller Macht stemmen sich die Tigers jedoch erfolgreich dagegen. Peterson, Rundqvist und Karlsson versuchten sich im Minutentakt. Für ein wenig Entlastung sorgte nach 53 Minuten Bindels, der jedoch ebenso, wie die Schweden der Eislöwen scheiterte und keinen Erfolg verbuchen konnte. Letztlich konnte man dagegen halten und auch die Herausnahme des Goalies 40 Sekunden vor Schluss sowie eine Auszeit 5 Sekunden vor dem Ende durch die Eislöwen überstanden die Tigers und feierten so den ersten Sieg in der diesjährigen Vorbereitung in einem Spiel, das auf höherem Niveau geführt wurde, als noch die Spiele eine Woche zuvor, was sicherlich auch an den Gästen lag.

Bayreuth Tigers vs. Dresdner Eislöwen 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)

Bayreuth: Herden, Steinhauer, Nico Zimmermann – Pokovic, Pruden, Gabriel (4), Meisinger, Davis (2), Stiefenhofer (2), Hohmann, Ratmann (2), Kolozvary, Järveläinen, Ribarik, Bindels, Tim Zimmermann, Kretschmann, Schumacher (2), Meier, Pither, Cabana (2)

Dresden: Schwenderer, Husky – Mannes, Schmitz, Karlsson (2), Uplegger, Kolb, Fern, Israel – Walther, Andres, Knackstedt, Drews, Knobloch (2), Mrazek, Filin (2), Rundqvist, Petersen, Kuhnekaht, Krumnisch, Kiedewicz (2)

Zuschauer: 815

Schiedsrichter: Gossmann, Klein – Tschirner, Zettl

Strafen: Bayreuth: 12 Dresden: 8 PP: Bayreuth: 1/3 Dresden 1/5

Torfolge: 1:0 (23.) Zimmermann (Bindels), 2:0 (24.) Kretschmann (Meisinger, Stiefenhofer), 3:0 28.) Pither (Hohmann) PP1, 3:1 (37.) Knackstedt (Schmitz, Walther) PP2, 3:2 (39.) Mrazek (Drews, Knobloch)