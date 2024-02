Bayreuth: Knappe Niederlage trotz sieben Treffer â€¦

Bayreuth. (PM Tigers) Zurück im Lineup konnte man Tom Schwarz, sowie Tomas Schmidt begrüßen. Aus Ingolstadt waren Joel Hofmann, Christian Schiling, Ryan Odude, Ole...

Bayreuth. (PM Tigers) Zurück im Lineup konnte man Tom Schwarz, sowie Tomas Schmidt begrüßen. Aus Ingolstadt waren Joel Hofmann, Christian Schiling, Ryan Odude, Ole Krüger sowie erstmals Michael Schepel und Jonas Burghard mit an Bord.

Ein durchaus unterhaltsames Spiel sah man am Abend in Mittelfranken, in welchem gleich 15 Treffer fielen. Dabei geizte man vergleichsweise im ersten Spielabschnitt fast mit Torerfolgen. Nach einer ersten Möglichkeit, die Zimmermann hatte und einen schnellen Gegenstoß, welchen Topol vortrug aber von Odude abgelaufen wurde, waren es die Tigers, die mit Druck auf das Tor der Gäste agierten und sofort erfolgreich waren. Schmidt konnte einen Schuss von Schubert, der noch abgewehrt wurde, verwerten. Nachdem man im Lager der Tigers eine erste Überzahl der Gastgeber gut wegverteidigt hatte und kurz darauf selbst im Powerplay agieren durfte, warf man diese Gelegenheit weg, als Zimmermann den sträflich vernachlässigten Deichmann fand und dieser per Shorthander den Ausgleich schreiben durfte. Ebenfalls als unglücklich darf die Führung der Alligators beschrieben werden, die 20 Sekunden vor dem Pausenpfiff durch abgefälschten Schuss, den Rypar verlängert hatte, in Führung gingen.

Abwechslungsreich ging es in den Mittelabschnitt, in welchem zunächst die Tigers durch Hult in Überzahl den Ausgleich erzielten, die Alligators kurz darauf durch Seewald die Führung zurückeroberten. Dieses Spielchen wiederholte sich mit dem Ausgleich von Schwarz, den Schiller konterte und seine Farben wieder nach vorne brachte. Zum Ende des Abschnitts hin wanderte zunächst Ledlin und kurz darauf Schmidt auf die Strafbank, sodass die Gastgeber für knapp 1,5 Minuten in doppelter Überzahl agieren konnten. Sich diese Gelegenheit auch nicht entgehen ließen und durch Topol, der einen satten Schuss in den Winkel setzte, zum Erfolg kamen. Als Litesov nachlegte und mit dem 6:3 die Führung auf drei Tore ausbaute, schwante einem Böses aber noch vor der Pause war es Fabian, der einem Versuch von Nuss noch die notwendige Richtungsänderung geben konnte und somit den Rückstand verkürzte.

Im Schlussdrittel agierten zunächst die Alligators, waren mehr in der Offensive zu finden und hatten die Partie vermeintlich im Griff, was sich nach 48 Minuten jedoch ändern sollte. Mit drei Treffern in Folge drehten die Oberfranken die Partie bis kurz vor dem Schlusspfiff. N. Schindler mit einem Alleingang, Hult aus dem hohen Slot sowie Fabian, der einen Pass von Schwarz mit der Rückhand ins Tor legte waren die Protagonisten dabei. Die Gastgeber versuchten mit der Herausnahme des Goalies zwei Minuten vor dem Ende noch mal Druck auszuüben, was 16 Sekunden vor dem Schlusspfiff belohnt werden sollte. Schiller traf mit einem platzierten Schuss ins Kreuzeck zum Ausgleich, welcher dann die Verlängerung nach sich zog.

In dieser waren am Ende die Alligators die glücklichere Mannschaft, die – nach einer starken Aktion von Hult, welche nicht erfolgreich abgeschlossen wurde – durch Neugebauer in der 64. Spielminute zum Erfolg kamen, welcher den Zusatzpunkt für die Mittelfranken sicherte.

„Wir haben ein flottes Spiel gesehen. Wir haben viel richtig gemacht meiner Meinung nach. Die jungen Spieler aus Ingolstadt haben hart gearbeitet und auch Energie ins Spiel gebracht. Wir haben versucht dagegen zu halten und hart zum Tor zu gehen. Ich denke, wir haben verdient diesen Punkt mitgenommen. Ich bin stolz auf die Jungs, die immer wieder zurückgekommen sind. Ein Dankeschön geht an die mitgereisten Fans, die die Jungs super gepusht haben“, analysierte Assistent-Coach Marc Vorderbrüggen die Partie kurz nach dem Schlusspfiff.

-av-

Höchstadt Alligators vs. Bayreuth Tigers 8:7 (2:1, 4:3, 1:3/1:0) n.V.

Höchstadt: Spiewok, Kunstmann – Schiller (2), Stobbe, Kokes, Vojcak, Fardoe, Merkl (2) – Seewald, Guft-Sokolov, Topol, Dalldush, Neugebauer (2), Litesov, Rypar, Zimmermann (2), Melnikow, Deichmann, Anton, Scholl

Bayreuth: Schulte, Appler – Schmidt (2), S. Schindler (2), Odude, Nuss (2), Krüger, Burghard – M. Drothen, Hult, Ledlin (2), Bergbauer, N. Schindler, Schubert, Schwarz, Schiling, Hofmann (2), Fabian, Schepel

Schiedsrichter: Lenhart, Ruhnau – Müller-Osten, Bösl

Zuschauer: 691

Strafen: Höchstadt: 8 Bayreuth: 10 PP: Höchstadt: 1/3 Bayreuth: 1/2

Torfolge: 0:1 (5.) Schmidt (Schubert, N. Schindler), 1:1 (12.) Deichmann (Zimmermann) SH, 2:1 (20.) Rypar (Fardoe), 2:2 (23.) Hult (Schmidt, Ledlin) PP1, 3:2 (25.) Seewald (Topol, Sokolov), 3:3 (25.) Schwarz (Hult, Krüger), 4:3 (31.) Schiller, 5:3 (36.) Topol (Schiller) PP2, 6:3 (39.) Litesov (Neugebauer, Schiller), 6:4 (40.) Fabian (Nuss), 6:5 (48.) N. Schindler (S.Schindler, Schulte), 6:6 (48.) Hult (S. Schindler, Schmidt), 6:7 (58.) Fabian (Schwarz), 7:7 (60.) Schiller (Fardoe), 8:7 (64.) Neugebauer (Schiller, Topol)