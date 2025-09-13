Bayreuth: Knappe Niederlage im ersten Duell gegen Erfurt

Bayreuth. (PM Tigers) Gar nicht so liebevoll wie man es bei einem Freundschaftsspiel vermuten könnte, ging es während der Partie – betrachtet man wenigstens die ersten 40 Minuten – zwischen den Drachen und den Tigern am gestrigen Abend zu.

Gleich in 14 Situationen zogen die Gäste aus Oberfranken während des Spiels eine zweiminütige Strafe, welche die Erfurter mehrfach zu nutzen wussten. Bei allen Treffern hatte man einen Mann mehr auf der Eisfläche zur Verfügung, was am Ende den knappen Erfolg nach Verlängerung mit sich brachte.

Die Tigers zeigten dabei „Nehmerqualitäten“ und konnten, nachdem man bereits in der vierten Minute erstmals einen Gegentreffer hinnehmen musste, immer wieder ausgleichen, jedoch währende der gesamten Partie keine Führung herausschießen. So ging man, nachdem Brown mit einer schönen Direktabnahme ausgeglichen hatte, trotzdem – Reed traf kurz vor dem Drittelende – mit einem Rückstand in die erste Pause.

Im zweiten Abschnitt hielt man sich zunächst schadlos und kam früh durch Bollers, der das Tor umrundete und mit der Rückhand vollendet hatte, zum Ausgleich. Dieser war jedoch schnell wieder obsolet, als Denner, natürlich im Powerplay, einen Nachschuss in den Bayreuther Maschen unterbrachte. Nach einer, wenige Minuten im Anschluss, Keilerei mit mehreren Akteuren beider Teams, aus welcher die Tigers mit einem Powerplay „herauskamen“ nutzte Verelst einen Schuss von Barber, den er abgefälscht hatte, die Gelegenheit zum erneuten Ausgleich. Als man sich gedanklich bereits langsam auf die zweite Drittelpause einstellen konnte, war es Haarala, der in der 39. Minute die nächste Gelegenheit nummerischer Überlegenheit nutzte und wieder zur Führung traf.

Diese hielten die Gastgeber bis kurz vor Ende der regulären Spielzeit bis Verelst mit seinem zweiten Treffer des Abends nach 59 Minuten zum 4:4 stellte. Eine darauffolgende Strafzeit nahm man mit in die notwendig gewordene Overtime, welche Erfurt nun mit vier Mann, gegenüber drei Akteuren der Tigers angehen durfte. Und erneut konnte Erfurt daraus Kapital schlagen und sicherte sich mit dem 5. Powerplay-Treffer an diesem Abend den knappen Erfolg.

Die Chance zur „Wiedergutmachung“ steht bereits am Sonntag vor der Türe, wenn die Thüringer zum Rückspiel um 18 Uhr im Bayreuther Tigerkäfig ihre Visitenkarte abgeben werden.

Black Dragons Erfurt vs. onesto Tigers 5:4 (2:1, 2:2, 0:1/1:0) n.V.

Erfurt: Glatzel, Spiewok – Bischoff, Gerstung, Wunderlich, Lebek, Kramer, Jakob, Apitz, Banach – Postel, Herzog, Herrschaft, Keil (2), Kiss, Reed, Markkula (2), Denner, Haarala, Erkinjuntti, Bondarenko, Richter

Bayreuth: Meier, Arendas – Spacek, Nedved (6), Schusser, Müllerjans (2), Hüserich (2), Schmitz – Brown (2), Barber (4), Bollers, Hammerbauer (2), Verelst, Piskor, Habeck (2), Lüsch, Stelzmann (6), Leask (2), Maschke, Belimenko

Schiedsrichter: Ruhnau, Steinecke – Ullrich, Lindner

Zuschauer: 746

Strafen: Erfurt: 10 Bayreuth: 28 PP: Erfurt: 5/11 Bayreuth: 1/2

Torfolge: 1:0 (6.) Haarala (Reed, Wunderlich) PP1, 1:1 (7.) Brown (Nedved, Leask), 2:1 (17.) Reed (Haarala, Markkula) PP1, 2:2 (24.) Bollers (Leask, Nedved), 3:2 (27.) Denner (Markkula, Haarala) PP1, 3:3 (27.) Verelst (Barber) PP1, 4:3 (39.) Haarala (Reed) PP1, 4:4 (59.) Verelst (Hammerbauer), 5:4 (61.) Harrison (Haarala, Markkula) PP1