Bayreuth: Junger Stürmer kommt aus Schwenningen

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Leon Bauhof haben die onesto Tigers einen weiteren vielversprechenden jungen Stürmer verpflichtet.

Der 20-jährige Rechtsschütze wird bereits heute Abend erstmals im Bayreuther Trikot auflaufen.

Zuletzt spielte der 1,72 Meter große Angreifer für die DNL-Mannschaft der Schwenninger Wild Wings, wo er mit 20 Toren und 25 Vorlagen als Topscorer überzeugen konnte. Auch in der DEL blieb seine Leistung nicht unbemerkt, sodass er für das Profiteam der Wild Wings lizenziert wurde – zu einem Einsatz kam es dort jedoch nicht.

Mit dem Wechsel in die Wagnerstadt erfolgt nun der endgültige Schritt in den Profibereich.

-tf-

