Bayreuth: Heimspiel Re-Start mit dem Derby

Artikel anhören Mit einem echten Highlight begehen die Bayreuth Tigers am Freitagabend ihr erstes Heimspiel seit dem 22. Oktober: Mit den Blue Devils Weiden...

Artikel anhören Artikel anhören

Mit einem echten Highlight begehen die Bayreuth Tigers am Freitagabend ihr erstes Heimspiel seit dem 22. Oktober: Mit den Blue Devils Weiden gastiert DER Topfavorit der Oberliga Süd im Tigerkäfig.

Spielbeginn ist um 19:30 Uhr, die Stadiontore öffnen sich aufgrund des erwarteten Andrangs bereits um 18 Uhr. Präsentiert wird das Heimspiel von der Autohausgruppe Dornig, Am Sonntag geht es für die Tigers dann erstmals in dieser Saison nach Stuttgart, wo man um 17:30 Uhr bei den Rebels antritt.

Selten gelingt es einer Mannschaft im Sport, die ihr zugedachte Rolle des Topfavoriten so deutlich auszufüllen wie es aktuell die Blue Devils aus Weiden tun. Nach 16 absolvierten Spielen stehen satte 15 Siege – alle nach regulärer Spielzeit – einer einzigen Niederlage (1:3 in Deggendorf) gegenüber. Mit satten 87 Treffern bei 33 Gegentoren marschiert man in der Tabelle vorneweg, nach etwa einem Drittel der Hauptrunde hat man 12 (!) Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger aus Deggendorf. Wie schmerzhaft ein Spiel gegen Weiden sein kann, zeigt die überdeutliche Niederlage der Tigers im ersten Duell der Saison erleben, welches das Team aus der Oberpfalz mit 10:2 für sich entscheiden konnte.

Rund um die Ex-Tigers Dennis Thielsch, Kurt Davis, Marco Wölfl und Luca Gläser und Topscorer Tyler Ward kann Trainer Sebastian Buchwieser auf eine hochkarätig besetzte Mannschaft zurückgreifen, deren Zielsetzung ganz klar der Aufstieg in die DEL2 ist. Nach der Finalniederlage in der vergangenen Saison will man nun den nächsten und entscheidenden Schritt machen.

Die Stuttgart Rebels kommen nach ihrem Aufstieg langsam in der Oberliga Süd an. Vor heimischer Kulisse gelangen den Schwaben zwei Overtime-Erfolge gegen Füssen und Passau, zudem konnte man beim Gastspiel bei den Niederbayern den ersten Dreier der Saison einfahren. Für das Team rund um die Routiniers Jannik Herm, Matthew Pistilli und Mathias Vostarek geht es in erste Linie darum, sich in der dritten Liga zu etablieren, nachdem man im Sommer den Sprung in die Oberliga Süd gewagt hatte. Im ersten Duell konnten sich die Tigers vor heimischem Publikum mit 6:1 durchsetzen, wobei man hier erst spät für das deutliche Ergebnis sorgen konnte.

Im Lager der Tigers nimmt man beide Gegner des Wochenendes gleichermaßen ernst: „Mit Weiden kommt das aktuelle ‚Maß aller Dinge‘ mit einer Reihe von Siegen im Rücken nach Bayreuth. Wir müssen defensiv gut stehen, die Rotation schnell und gut unterbinden und vor dem Tor aufräumen“, blickt Marc Vorderbrüggen voraus: „Stuttgart kommt immer mehr in der Liga und ist bezogen auf das Torschussverhältnis sehr effizient. Mit Jannik Herm haben sie den aktuell besten Torschützen der Liga in ihren Reihen und sind sehr gefährlich bei Kontern. Wir müssen hier mit viel Zug zum Tor agieren und so entstehenden Freiräume mit Geschwindigkeit ausnutzen.“

Weiterhin fehlen werden Dominik Tiffels und Victor Knaub, aus Ingolstadt wird am Freitag Ryan Odude im Aufgebot stehen. Und die Vorfreude auf das Spiel ist groß: „Wir freuen uns alle sehr, dass wir endlich wieder zuhause spielen können, und werden alles daransetzen, den Tigerkäfig zum Brüllen zu bringen.“

-kno-

724 Welches Team belegt am Ende der DEL Hauptrunde den letzten Platz in der Tabelle? Augsburger Panther Düsseldorfer EG Löwen Frankfurt ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters Nürnberg Ice Tigers ein anderes Team