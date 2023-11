Bayreuth: Freitag gehtâ€™s in den Isarwinkel, bevor man am Sonntag die Passau Black Hawks im TigerkÃ¤fig begrÃ¼ÃŸt

Artikel anhören Bayreuth. (PM Tigers) Nach dem engen und intensiven Derby gegen Weiden und dem spät herausgespielten Sieg in Stuttgart warten am kommenden Wochenende...

Bayreuth. (PM Tigers) Nach dem engen und intensiven Derby gegen Weiden und dem spät herausgespielten Sieg in Stuttgart warten am kommenden Wochenende zwei neue Aufgaben auf die Tigers.

Am Freitag (19:30 Uhr) gastiert man zunächst bei den Tölzer Löwen, bevor dann am Sonntag um 18 Uhr das Heimspiel gegen die Passau Black Hawks auf dem Plan steht.

Gegen die „Buam“ aus dem bayerischen Oberland tritt man aufgrund der Verschiebung des für Ende Oktober geplanten Heimspiels dabei zum ersten Mal in dieser Spielzeit an. Die letzten Pflichtspiel-Duelle lieferte man sich in den Playdowns der DEL2 im Frühjahr 2022, als sich die Tigers in sechs Spielen den Klassenerhalt sichern konnten. Ähnlich wie damals finden sich die Löwen aktuell im Tabellenkeller wieder: Nach 17 Spielen steht man auf Rang 12, nur Aufsteiger Stuttgart hat noch weniger Punkte gesammelt. Die Unzufriedenheit mit den sportlichen Leistungen und Ergebnissen zeigte sich auch schon in einem Trainerwechsel: Auf Ryan Foster folgte mit Axel Kammerer ein „alter Bekannter“, der zum bereits dritten Mal das Amt des Cheftrainers in Bad Tölz übernimmt. Rein nominell hatte man den Kader im Sommer gut verstärkt, doch vor allem der offensive Output bereitet große Sorgen: mit erst 37 Treffern stellt man die schwächste Offensive der Liga und mit einer Erfolgsquote von nur 13 Prozent ist man Schlusslicht im Powerplay. Am vergangenen Wochenende setzte es eine herbe 3:7-Pleite im Derby beim SC Riessersee, am Sonntag unterlag man Passau mit 2:3 nach Verlängerung.

Passau kommt dagegen mit dem Rückenwind von 3 Siegen aus den letzten 4 Partien an den Roten Main, dabei gelang am vergangenen Wochenende neben dem Sieg in Bad Tölz ein weiterer Overtime-Erfolg mit 4:3 gegen Füssen – mit eben diesem Ergebnis gewannen die Tigers auch das bisher einzige Duell mit Passau. Klarer Topscorer der Falken ist der tschechische Angreifer Jakub Cizek mit 24 Scorerpunkten. Im Tor hat man Anfang des Monats mit Jakub Urbisch einen oberligaerfahrenen Mann nachverpflichtet, der sich in bisher 4 Spielen sehr stark präsentierte und eine Fangquote von über 90 Prozent aufweist – hier war auch eine Veränderung nötig, weist man doch mit 74 Gegentreffern die zweitschwächste Defensive der Liga auf. Nach Punkten gleichauf mit Füssen kämpft man um den 10. Tabellenplatz und damit die Qualifikation für die Pre-Playoffs, auch wenn bis dahin noch ein weiter Weg vor allen Teams liegt. Der Rückstand auf Platz 9 beträgt aber auch schon 7 Punkte, hier will man sicher wieder den Anschluss herstellen.

„Tölz hat meist einen guten Start ins Spiel, sie kommen sehr aggressiv. Wir müssen sehen, dass wir die Scheibe schnell unterstützen beim Aufbau, dass wir gut connectet sind, dass wir die Scheiben schnell hinter die ersten drei Leute von ihnen bekommen. Wir müssen die Abstände klein halten, wir brauchen Zug zum Tor. Wir müssen deren Box auseinander ziehen und die Freiräume entsprechend finden. Wir brauchen viele Schüsse aufs Tor. Tölz tut sich schwer beim Rebound.

Gegen Passau ist gerade auf einem guten Weg. Sie spielen sehr schlau und spielen sehr aggressiv in ihrem System. Wir müssen viele Scheiben aufs Tor kriegen. Gerade mit dem neuen Torhüter, den sie geholt haben. Er gibt wenig zweite Scheiben her. Wir müssen sehen, dass wir clever agieren und wenige Scheibenverluste im Aufbauspiel produzieren. Die Umschaltmomente hat Passau und das sind genau die Momente, wo sie sehr gefährlich sind. Sie nutzen ihre Verteidiger sehr gut offensiv, welche die Scheiben schnell wieder ins Eck reinkriegen. Hier müssen wir schauen, dass wir diesen Reset möglichst unterbinden und ihr offensives Spiel zerstören“, schaut Assistent-Coach Marc Vorderbrüggen auf die kommenden Gegner dieses Wochenendes.

Sollte Unterstützung aus Ingolstadt kommen, wird dies sehr kurzfristig passieren. Bei Jayden Schubert, der ich beim Heimspiel gegen Weiden verletzt hatte, wird eine längere Ausfallzeit prognostiziert. Hier muss man von mehreren Wochen ausgehen. Ein Einsatz von Dominik Tiffels kommt indes noch zu früh. Sein Debüt im Trikot der Tigers wird Viktor Knaub feiern, der an diesem Wochenende erstmals eingreifen wird.

-kno-

