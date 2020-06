Bayreuth: Erster Abgang bei der Landesliga-Mannschaft

Bayreuth. (PM EHC) Als erster Abgang steht einer unserer tschechischen Kontingentspieler, Ondrej Pajk, fest. Der 21jährige Verteidiger kam im vergangenen Sommer zum EHC mit...

Bayreuth. (PM EHC) Als erster Abgang steht einer unserer tschechischen Kontingentspieler, Ondrej Pajk, fest.

Der 21jährige Verteidiger kam im vergangenen Sommer zum EHC mit dem Ziel, in Deutschland Fuß zu fassen. Er brauchte eine gewisse Anlaufzeit, um in Bayreuth anzukommen, avancierte aber mit fortwährender Dauer der Saison immer mehr zum Leistungsträger und konnte, gerade in der Abstiegsrunde, häufiger entscheidende Treffer erzielen und so Punkte für die Scorerwertung sammeln.

Nun wechselt er zurück in sein Heimatland zum HC Karlovy Vary nach Karlsbad, wird aber in der kommenden Saison auf Leihbasis in Eger für den HC Stadion Cheb auflaufen. Wir danken „Ondra“ für seinen Einsatz und wünschen Ihm für die Zukunft alles Gute!