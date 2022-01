Bayreuth: Erste AuswÃ¤rtsfahrt des Jahres ohne Punkte

Bayreuth. (PM Tigers) Im Vorfeiertagsspiel ging es nach Niederbayern, bei welchem die Tigers mit leicht verändertem Kader antraten. Kolozvary war nach einer Pause über...

Bayreuth. (PM Tigers) Im Vorfeiertagsspiel ging es nach Niederbayern, bei welchem die Tigers mit leicht verändertem Kader antraten.

Kolozvary war nach einer Pause über mehreren Spielen wieder einsatzfähig. Der zuletzt fehlende Pokovic und auch Podlipnik standen wieder im Line-Up, bei welchen Schug verletzt passen musste und zudem Hohmann pausierte.

In den ersten 15 Minuten fand das Spiel der Tigers – jedenfalls, was die Offensivbemühungen angingen – wenig statt. Man gestattete den Gastgebern viele Freiräume, welche diese zu einer Vielzahl von Chancen verarbeiten konnte. Einer dieser Möglichkeiten nutzte Pfelger bereits nach drei Minuten, als er einen mustergültigen Pass von außen durch Hult verwerten konnte. Mysiska, Pfleger und Forster hatten weitere Treffer auf dem Schläger, der dann auch fallen sollte. Forster mit dem Weitschuss, Mühlbauer, der das Spielgerät über die Linie drückte und schon stand es 2:0. Erst zum Ende des Abschnitts konnten auch die Tigers das Tor der Landshuter unter Beschuss nehmen, auch begünstigt durch ein Überzahlspiel, bei welchen man mehrfach knapp scheiterte.

Etwas stabiler stand man im Mitteldrittel auf dem Eis und war nah dran am Anschlusstreffer, als Bindels in Unterzahl freistehend vor Pätzold auftauchte aber dieser geschickt den Winkel verkürzte. Nur kurz darauf musste man erneut mit einem Mann weniger agierten und dieses Mal war das Powerplay der Landshuter energischer. Beinahe ein Scheibenschießen veranstalte man, bei dem immer wieder Herden in den Blickpunkt rücken musste. Die wenigen Chancen im Vergleich zu den Gastgebern, die man erhielt, konnte man jedoch nicht nutzen. So visierte Järveläinen kurz vor Ablauf des Drittels während einer Überzahl nur den Pfosten der Niederbayern an.

Dass man nicht einverstanden mit dem Ergebnis war und dieses korrigieren wollte, merkte man deutlich im Schlussabschnitt. Järveläinen und Pither konnten gleich Druck ausüben und in der 43. Minute war es dann Bindels, der einen Pass von Kretschmann in den Slot verwertete und so den Anschlusstreffer schreiben durfte. Erneut Bindels hatte nach 48 Minuten die Chance, die Scheibe ins Tor zu stecken aber scheiterte in dieser Situation. Jetzt waren es die Tigers, die – wie in den Dritteln zuvor die Gastgeber – Chance um Chance liegen ließen. Davis, Pither und Pruden, der sich von der blauen Linie probierte, hatten wenig Schussglück. Als drei Minuten vor dem Schlusspfiff Mikyska an die Scheibe kam und mit dieser kurz aus dem Angriffsdrittel fuhr, gingen drei Akteure der Tigers zum Wechseln, was der Landshuter Stürmer nutzte, indem er sofort wieder nach vorne marschierte und mit einem platzierten Schuss in den Winkel auf 3:1 stellte. Der Versuch mit einem sechsten Feldspieler, den man knapp zwei Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit aufs Eis schickte, noch einmal Druck auszuüben schlug fehl. Nach einem Scheibenverlust in der Angriffszone war es Mühlbauer, der am schnellsten reagierte und seinen Konter auf das verwaiste Tor der Tigers zum 4:1 Endstand verwertete.

„Wir waren in den ersten 10 Minuten unkonzentriert und haben das zweite Tor mit einem Wechselfehler begünstigt. Aber wir haben erstmals seit längerer Zeit einmal wieder mit Energie gespielt. Einen guten Forecheck gezeigt. Beim dritten Tor dann wieder ein Wechselfehler. Insgesamt können wir, so wie die Mannschaft heute aufgetreten ist, auf das heutige Spiel aufbauen“, so Petri Kujala kurz nach der Partie.

EV Landshut vs. Bayreuth Tigers 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Landshut: Pätzold, Schmidt – Kronthaler, Brückner, Belendir, Schwarz, Dersch, Dotzler, Weihager – Kornelli, Martens, Bruch, Baßler, Gill, Mikyska, Pfleger, Hult (2), Forster, Holzmann (2), Mühlbauer

Bayreuth: Herden, Steinhauer – Gabriel, Pokovic, Pruden, Meisinger (2), Davis, Menner, Podlipnik, Ratmann, Kolozvary, Järveläinen, Bindels, Zimmermann, Kretschmann, Schumacher, Meier (2), Kunz, Pither, Cabana

Zuschauer: Nicht zugelassen

Schiedsrichter: Kannengießer, Neutzer – Höck, Sauer

Strafen: Landshut: 4 Bayreuth: 4 PP: Landshut: 0/2 Bayreuth: 0/2

Torfolge: 1:0 (3.) Pfleger (Hult, Weihager), 2:0 (11.) Mühlbauer (Mikyska, Forster), 2:1 (43.) Bindels (Kretschman, Meier), 3:1 (57.) Mikyska (Mühlbauer, Kronthaler), 4:1 (59.) Mühlbauer (Weihager, Forster) EN