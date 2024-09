Bayreuth: Erst geht es nach Lindau bevor der SC Riessersee in der TigerkÃ¤fig kommt – Assistant-Coach Morgan Persson verlÃ¤sst die Tigers

Bayreuth. (PM Tigers) Für die onesto Tigers Bayreuth steht das erste vollständige Spieltagswochenende auf dem Programm: Mit einem Auswärtsspiel bei den Lindau Islanders startet...

Bayreuth. (PM Tigers) Für die onesto Tigers Bayreuth steht das erste vollständige Spieltagswochenende auf dem Programm: Mit einem Auswärtsspiel bei den Lindau Islanders startet man am Freitag um 19:30 Uhr, bevor am Sonntag nach dem EV Füssen nun der zweite Altmeister seine Aufwartung im Tigerkäfig mach: Um 18 empfängt man den SC Riessersee zum dritten Saisonspiel.

Die Islanders haben im Sommer an einigen Stellschrauben ihres Kaders gedreht: Mit Steffen Tölzer und Christian Obu holte man zwei Verteidiger aus Rosenheim, mit Marcus Marsall und Valentin Busch zwei Angreifer aus Memmingen, dazu Jari Neugebaur aus Höchstadt und Philipp Wachter aus Freiburg. Neu ist auch der Chef an der Bande: Michael Baindl hat nach seiner Zeit am Roten Main nun das Zepter am Bodensee in der Hand. Insgesamt findet sich im Lineup des EV Lindau eine Mischung aus absoluten Routiniers wie Tölzer oder Adriano Carciola, die einige junge Talente anführen sollen.

Am ersten Wochenende verbuchte man eine knappe 2:3-Niederlage in Peiting, konnte am Sonntag dann aber einen 5:4-Sieg gegen Bietigheim feiern.

Ebenso wie die Tigers steht auch der SC Riessersee nach den ersten Spielen noch ohne Punkte da: Zum Saisonauftakt musste man eine 1:3-Niederlage in Passau quittieren. Am Sonntag empfing man dann den Höchstadter EC zum ersten Heimspiel, welches man auf dem Eis mit 7:2 gewinnen konnte. Allerdings wurde im Nachgang durch den DEB eine Spielwertung vorgenommen, da der SCR mit Marino Brlic einen Spieler einsetzte, der aber nicht auf dem Spielberichtsbogen stand – gegen die Wertung hat man Widerspruch eingelegt.

Schwierig gestaltete sich die Zusammenstellung des Kaders in der Sommerpause, denn auch am Riessersee ist man nicht auf Rosen gebettet. Anführer des Teams sind weiter die beiden „alten Herren“ Lubor Dibelka (Jahrgang 1983) und Alexander Höller (1984), im Tor setzt man auf das Duo Andreas Mechel und Michael Boehm. Die Kontingentstellen sind mit Verteidiger T.J. Fergus und Angreifer Bair Gendunov (beide Kanada) und Stürmer Robin Soudek (Tschechien) besetzt.

Unverändert zur Vorwoche ist der Status, was die verletzten und damit nicht einsetzbaren Akteure Lucas Flade und Konstantin Melnikow im Kader der Tigers anbetrifft. Ebenso wird man sehr wahrscheinlich auf den angeschlagenen Jan Hammerbauer verzichten müssen, was die kommenden Aufgaben sicher nicht leichter machen wird.

-kno-

onesto Tigers treffen Entscheidung

Die onesto Tigers trennen sich von Assistant-Coach Morgan Persson. „Wir bedanken uns bei Morgan für die Zeit in Bayreuth und wünschen auf dem weiteren Weg alles Gute“, so der Klub.

Ein Dankeschön an dieser Stelle geht an Sebastian Mayer, der die nächsten Tage und bis zum kommenden Sonntag unterstützend im Trainings- und Spielbetrieb eingreifen wird.