Bayreuth: Erst gegen LÃ¶wen, bevor die Falken im TigerkÃ¤fig landen â€¦

Bayreuth. (PM Tigers) An den für den Eishockeysport recht ungewöhnlichen Tagen, wie kommenden Samstag und Montag sind die onesto Tigers zum Jahresabschluss 2024 im Einsatz.

Ein Sieg und eine Niederlage stehen in den Büchern gegen die Tölzer Löwen in der aktuell laufenden Saison. Am morgigen Samstag kommt es zum dritten Duell der Spielzeit, wenn man um 19:30 Uhr in der Hacker-Pschorr-Arena antritt. Sechs Niederlagen aus sieben Partien müssen die Isarwinkler derzeit verarbeiten und werden entsprechend daran arbeiten, diese Negativserie zu beenden. Zuletzt kam man mit einer 1:9 Niederlage gegen Memmingen unter die Räder um dann in Deggendorf drei Punkte zu holen aber gleich darauf gegen Riessersee den Kürzeren zu ziehen.

Mit knapp unter 16 Prozent ist das Powerplayspiel der Löwen ausbaufähig. Im Penalty-Killing liegt man bei gut 82 Prozent, nimmt mit knapp über 10 Minuten je Spiel aber weit weniger Strafen als die Tigers im Vergleich. Auf die Kontingent-Stürmer können sich die Tölzer verlassen – so liegt Piipponen mit 31 Punkten im internen Ranking vorne, gefolgt von Olmstead, der derzeit auf 29 Torbeteiligungen kommt. Auch Schüpping und Spöttel wissen wo das Tor steht und haben eine zweistellige Torausbeute auf ihrer Habenseite. Pretnar und Krumpe stehen in der Verteidigung jeweils ihren Mann und können mit der besten Plus-Minus-Statistik des Teams aufwarten. Auch wenn man in Tölz gleich 8 (!) Torhüter im Kader stehen hat, so teilen sich mit Kolarz und Salvarani zwei Torsteher die Aufgaben, die beide bei knapp unter 90 Prozent Fangquote liegen.

Am Montag kommt es dann zum Duell mit den Heilbronner Falken. Bully im Bayreuther Tigerkäfig ist hier um 20 Uhr.

Gegen den aktuellen Tabellenvierten geht es ebenfalls zum dritten Mal in dieser Spielzeit. Die ersten beiden Partien konnten dabei die Unterländer für sich entscheiden. Mit Heilbronn kommt die „Torfarbrik“ der Liga nach Bayreuth. 149 Mal jubelten die Jungs von Coach Petrozza bereits in der laufenden Saison. Mit Just, Jentsch, Richtie und Anderson befinden sich gleich vier Akteure in den Top 10 der ligainternen Scorerliste, die allesamt zwischen 40 und 49 Torbeteiligungen für sich verbuchen konnten. Hinzu kommt mit Brett Ouderkirk ein Stürmer, der erst 13 Spiele absolviert und dabei 23 Punkte sammeln konnte. Mit Supis, Schiller oder Mapes stehen Defender zur Wahl, die ebenfalls zum offensiven Output beitragen und entsprechend punkten können. Patrick Berger ist für das Tore verhindern zuständig und liegt bei knapp über 90 Prozent Fangquote. Entlastung erfährt er in wenigen Partien durch Luca Glanz. Als Waffe kann man das Powerplay bezeichnen: Jede dritte Gelegenheit wird hier genutzt und in einen Treffer umgemünzt, sodass die oberste Prämisse für die Jungs der Tigers sein muss von der Strafbank wegzubleiben. Auch im Penalty-Killing kann man mit über 84 Prozent Erfolg aufwarten.

Im Lager der Tigers steht man seit gestern wieder auf dem Eis und bereitet sich auf die beiden Spiele zum Jahresende vor. Ob man mir vollem Lineup in den Jahresabschluss gehen wird, entscheidet sich kurzfristig.

