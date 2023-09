Bayreuth: Erneut knappe Niederlage gegen die Scorpions

Artikel anhören Bayreuth. (PM Tigers) Anders als noch am Freitag, ließ man sich im ersten Drittel nicht überlaufen, war aber trotz allem schnell im...

Bayreuth. (PM Tigers) Anders als noch am Freitag, ließ man sich im ersten Drittel nicht überlaufen, war aber trotz allem schnell im Rückstand.

Raabe schlug bereits nach zwei Minuten zu und brachte seine Farben mit einem satten Schuss in Führung. In der Folge erarbeitete man sich die eine oder andere Möglichkeit, welche man bis dato jedoch nicht nutzen konnte. Nach etwas der Hälfte der Spielzeit musste Kristian zwei Mal in kurzer Abfolge alles reinwerfen, um einen höheren Rückstand zu verhindern. Auffällig Marvin Drothen, der mehrfach Versuche unternahm aber das Ziel nicht erreichen konnte. Zunächst wurde ein Schuss geblockt, bevor er nochmals auf den Plan trat und es kurz vor der Pausensirene mit der Rückhand versuchte. Im direkten Gegenzug ließ Wruck seine Klasse aufblitzen, der aus der Halbdistanz perfekt zielte und die Scheibe im oberen Toreck zur 2:0-Führung aus Sicht der Scorpions platzierte.

War es im ersten Drittel Marvin Drothen, die mehrere auffällige Aktionen hatte, so tat es ihm sein Bruder im Mittelabschnitt nach und dies noch sehr erfolgreich mit zwei Treffern, die er in Überzahl setzen konnte. Aber zunächst waren es die Scorpions, die aufs Scoreboard kamen. Auch die Gäste nutzen ein Powerplay, in welchem Raabe, der bereits die Führung für seine Jungs erzielt hatte, erfolgreich war. Im Anschluss waren, wie bereits in Hannover, die Tigers am Zug, die erneut Come-Back-Qualitäten zeigten und immer wieder gefährlich vor dem Tor von Kuhn auftauchten. Nach dem Anschlusstreffer – es waren 35 Minuten auf der Uhr – entwickelten die Tigers massiven Druck und konnten fast zwei Minuten, wie in Überzahl agieren, schnürten die Gäste ein, die sich nur durch ein Foul Luft verschaffen konnten. Dies hatte den bereits angesprochenen zweiten Treffer durch Robin Drothen zu Folge, der hoch ins kurze Eck zielte und Kuhn keine Chance ließ.

Der Schlussabschnitt gestaltete sich ausgeglichen, bei welchen sich beide Teams gute Chancen erspielen konnten, einen weiteren Treffer jedoch verpassten. Bergbauer, Hult oder Schaefer auf Zuspiel von Tölzer waren mit wenig Scheibenglück unterwegs. Stach visierte zudem die Latte an, Robin Drothen scheiterte nach einem Bully als er reaktionsschnell den Schuss nahm. Auf der Gegenseite musste Kristian einen Alleingang von McPherson entschärfen und während einer kurzen Druckphase der Scorpions hellwach bleiben. Wie beim Hinspiel zog man auch am heutigen Abend den Goalie und versuchte, knapp zwei Minuten vor Schluss mit sechs Feldspielern den Ausgleich zu erzwingen. Hannover nutze die Möglichkeit und traf durch Kirsch vier Sekunden vor Ende ins verwaiste Tor.

Das nächste Match der Tigers steht am kommenden Freitag an. Dann das erstmalige Derby gegen den EHC Bayreuth. Los geht’s um 19:30 Uhr im Bayreuther Tigerkäfig.

Bayreuth Tigers vs. Hannover Scorpions 2:4 (0:2, 1:2, 0:1)

Bayreuth: Kristian, Appler – Tölzer, Tiffels, Reinig(2), Schmidt, Schindler S. (2), Nuss – Elo, Stach, Bergbauer, Schindler N., Hult (2), Schubert, Drothen M., Schaefer, Drothen R., Fabian, Schwarz

Hannover: Kuhn, Albrecht – Götz, Dybowski(2), Heinrich, Reiß, Thomson, Raabe – Kirsch, Wruck(2), Airich, Aquin(2), McPherson(2), Snetsinger(2), Trattner, Pohl, Ruckdäschel

Schiedsrichter: Steinecke, Lajoie – Müller-Osten, Bösl

Strafen: Bayreuth: 12 Hannover: 6 PP: Bayreuth: 2/4 Hannover: 1/6

Torfolge: 0:1 (2.) 41 Raabe (McPherson, Reiß) 0:2 (20.) Wruck (Airich, Ruckdäschel) 0:3 Raabe (Airich, Krisch) 1:3 R. Drothen (Schaefer, Schmidt) PP1, 2:3 R. Drothen (Bergbauer, Schwarz) PP1, 2:4 Kirsch (Aquin) EN

