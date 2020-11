Bayreuth: Endlich geht es los

Bayreuth. (PM Tigers) Mit knapp zwei Monaten Verspätung starten die Bayreuth Tigers am kommenden Wochenende in die DEL2-Saison und treffen dabei auf zwei Kontrahenten...

Bayreuth. (PM Tigers) Mit knapp zwei Monaten Verspätung starten die Bayreuth Tigers am kommenden Wochenende in die DEL2-Saison und treffen dabei auf zwei Kontrahenten aus Sachsen.

Das Duell bei den Lausitzer Füchsen (Freitag, 06. November um 19:30 Uhr) eröffnet die wie gewohnt auf 52 Spiele angelegte Hauptrunde, bevor es dann am Sonntag (17 Uhr) gegen die Eispiraten aus Crimmitschau ins erste Heimspiel der neuen Spielzeit geht.

Nach Rang 11 in der vergangenen Hauptrunde streben die Lausitzer Füchse in der nun beginnenden Saison eine Verbesserung dieser Position an. Einige prominente Abgänge wie Joel Keussen, Jordan George oder Clarke Breitkreuz zeugen aber von der Schwierigkeit dieses Unterfangens. An Neuzugängen konnte man vor allem junge Talente wie Luis Mülller, Tim Detig oder Ludwig Nirschl begrüßen. Erfahrung und Qualität weisen dagegen Verteidiger Nick Ross, der seinem Bruder Brad nach Weißwasser gefolgt ist, und Torjäger Rylan Schwartz auf, der nach seiner Zeit in Nürnberg und einer Stippvisite in Stavanger wieder zurück in Deutschland ist. Im Tor setzt Trainer Corey Neilson weiter auf US-Boy Mac Carruth, mit Ondrej Pozivil und Jakub Kania stehen zwei erfahrene Verteidiger weiter im Kader. Noch im Februar wurde der Kanadier Kale Kerbashian verpflichtet, gemeinsam mit Brad Ross und dem Engländer Robert Farmer soll er die Offensive anführen.

Unterstützung erhalten die Füchse auch in dieser Saison von Kooperationspartner Berlin.

Auch im Süden Sachsens will man – nach Platz 12 im letzten Jahr – einen Schritt nach vorne machen. Neu-Trainer Mario Richer setzt bei den Eispiraten Crimmitschau auf einige neue Gesichter, besonderes Augenmerk wurde hier auf die Kontigentpositionen gelegt. Mit Mathieu Lemay und Scott Timmins stehen zwei neue kanadische Stürmer im Aufgebot, dazu kommt mit Kelly Summers ein Verteidiger aus Kanada. Mit Timo Gams wurde ein in Bayreuth bekanntes Gesicht verpflichtet und kurz vor Saisonstart lockte man Petr Pohl in den Sahnpark. Mit Patrick Pohl und Vincent Schlenker stehen zwei Stürmer ebenso weiter im Aufgebot wie mit André Schietzold und Carl Hudson zwei gestandene Verteidiger. Im Tor setzt man auf das Duo aus Michael Bitzer und Mark Arnsperger.

Die Tigers können am Wochenende mit 6 Verteidigern und 12 Stürmern auflaufen. Lediglich Gustav Veisert, der leicht angeschlagen ist, wird am Wochenende fehlen. Juuso Rajala steigt in diesen Tagen ins Training ein, hier entscheidet sich ein Einsatz kurzfristig. „Die Vorbereitung war kurz, aber wir gehen mit Vollgas in die ersten Partien. Wenn wir von Beginn an ‚bei der Musik‘ sein wollen, gilt es gegen Weißwasser und Crimmitschau gleich zu punkten“, gibt Trainer Petri Kujala die Marschrichtung vor.

Beide Partien des Wochenendes können natürlich live via SpradeTV verfolgt werden.