Bayreuth: Duelle mit Lindau und Erding am kommenden Wochenende

Bayreuth. (PM Tigers) Mit dem wichtigen Sieg am Dienstag beim SC Riessersee sind die onesto Tigers Bayreuth ins letzte Viertel der Hauptrunde der Oberliga Süd gestartet.

Am Wochenende stehen zwei weitere sehr wichtige Spiele auf dem Programm: Am Freitag startet man um 19:30 Uhr beim EV Lindau gegen den aktuellen Tabellen-Sechsten, am Sonntag gastiert dann der Aufsteiger aus Erding zur gewohnten Zeit um 18 Uhr im Tigerkäfig.

Hartnäckig haben die Lindau Islanders in den vergangenen Wochen Punkt um Punkt auf die Tigers aufgeholt und sind inzwischen in der Tabelle vorbeigezogen. Auf Platz 6 liegend winkt der direkte Playoff-Einzug – ein Ziel, das die Tigers noch nicht aufgegeben haben, dazu aber im direkten Duell dringend punkten sollten. In den bisherigen drei Duellen konnte man nur einen Punkt ergattern, besonders schmerzhaft ist die Erinnerung an den letzten Auftritt am Bodensee, als man kurz vor Weihnachten mit 1:9 baden ging. Zuletzt konnte das Team von Trainer Michael Baindl in Passau und gegen Erding gewinnen.

Mit Ex-Tiger Eetu Elo (27 Tore + 21 Vorlagen) und Zan Jezovsek (21 + 25) führen zwei Kontingentspieler das interne Scoring an, ihnen folgen mit Valentin Busch (9 + 25) und Marcus Marsall (7 + 23) zwei weitere Ehemalige. Punktbester Verteidiger ist Steffen Tölzer (4 + 13) – auch er schnürte schon die Schlittschuhe am Roten Main. Im Tor steht meist Daniel Filimonow (Fangquote: 89,1%), aber auch Keanu Salmik (90,4%) hat sich immer wieder empfohlen und wechselt zur kommenden Saison in die DEL2.

Die Erding Gladiators kommen als Aufsteiger immer wieder zu Achtungserfolgen und konnten um den Jahreswechsel vier Siege in Folge feiern. Zuletzt gab es aber sechs Niederlagen in Folge, am vergangenen Sonntag konnte man Selb bei der 2:3-Overtime-Niederlage immerhin einen Punkt abluchsen. So steht man zwar am Tabellenende, der 10. Platz ist aber bei neun Punkten Rückstand zumindest statistisch noch in Reichweite. Konnten die Tigers die ersten beiden Spiele gegen Erding mit 5:2 und 5:0 gewinnen, unterlag man „zwischen den Jahren“ auswärts mit 5:6 nach Verlängerung.

Topscorer der Gladiatoren ist Thomas Matheson (18 + 13) vor Grady Hobbs (16 + 12) und Marco Pfleger (8 + 19), punktbester Verteidiger ist Markus Eberhardt (8 + 14). im Tor setzt Trainer Thomas Daffner meist auf David Zabolotny (89,6%), sein Backup ist Leon Meder (88,7%).

Im Lager der Tigers hofft man auf ein wenig Rückenwind nach dem Sieg unter der Woche, um in den kommenden wichtigen Duellen – oft gegen direkte Konkurrenten – weitere Punkte zu sammeln, um nach der Hauptrunde zumindest einen Pre-Playoff-Platz zu belegen. Hierfür steht dem Trainerteam zum jetzigen Stand, bis auf Lennard Habeck, der gesamte Kader zur Verfügung.

-kno-

