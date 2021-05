Bayreuth: Duelle gegen â€žalteâ€œ Bekannteâ€¦

Bayreuth. (PM Tigers) Zum Testspielauftakt der Saison 2021/2022 konnten die ersten Vereinbarungen getroffen werden. So testen die Tigers gegen einen über viele Jahre starken...

Bayreuth. (PM Tigers) Zum Testspielauftakt der Saison 2021/2022 konnten die ersten Vereinbarungen getroffen werden.

So testen die Tigers gegen einen über viele Jahre starken Konkurrenten, gegen den man sich in diversen Ligen im Spielbetrieb duelliert hat.

Zuletzt im Ligaspielbetrieb und somit bei Punktspielen stand man sich im Februar 2016 gegenüber. Das Duell zogen die Tigers knapp nach Penalty-Schießen.

In der Folge traf man – zuletzt im September 2017 – noch in vier Vorbereitungsspielen aufeinander, bei welchen jedes Team zwei Mal als Sieger von Eis gehen konnte.

Nach vier Jahren der Abstinenz wird nun im Rahmen der Saisonvorbereitung das Duell zwischen Oberpfalz und Oberfranken neu aufgelegt.

So kommen die Blue Devils am 12.09. in den Bayreuther Tigerkäfig. Zum Rückspiel reisen unsere Jungs dann am 19.09. in die Oberpfalz.

Bayreuth Tigers vs. Blue Devils Weiden 12.09.2021 17.00 Uhr

Blue Devils Weiden vs. Bayreuth Tigers 19.09.2021 18.30 Uhr