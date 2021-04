Bayreuth: DrEIERpack zum Osterfest

Bayreuth. (PM Tigers) Rund um die Osterfeiertage starten die Bayreuth Tigers mit drei Spielen auf die Zielgerade der DEL2-Saison 2020/21. Zunächst geht es zum...

Bayreuth. (PM Tigers) Rund um die Osterfeiertage starten die Bayreuth Tigers mit drei Spielen auf die Zielgerade der DEL2-Saison 2020/21. Zunächst geht es zum Auftakt in den April am Donnerstag (20 Uhr) im heimischen Tigerkäfig gegen die Löwen Frankfurt, bevor am Samstag bereits um 16 Uhr die Dresdner Eislöwen ebenfalls zu Gast in Bayreuth sind.

Am Ostermontag (17 Uhr) steht dann die Auswärtspartie beim EV Landshut auf dem Programm.

Die Löwen Frankfurt kommen mit einer Serie von vier Niederlagen – nach zuvor fünf Siegen in Reihe – in die Wagnerstadt und brauchen dringend einen Erfolg, will man die Chance auf das Heimrecht im Playoff-Viertelfinale noch wahren. Immer wieder von großen Verletzungssorgen geplagt musste Trainer Franz-David Fritzmeier beim Dienstagsspiel in Bad Tölz, wo man mit 3:7 unterlag, auf Manuel Strodel, David Suvanto, Martin Buchwieser, Daniel Wirt und Adam Mitchell verletzungsbedingt verzichten. Topscorer beim Team aus Hessen ist der aus Weißwasser gekommene Kale Kerbashian, der auch bester Torschütze des Teams ist. Aus allen drei bisherigen Duellen ging Frankfurt als Sieger hervor, bei immer knappen Ergebnissen konnten die Tigers im Heimspiel einen Punkt bei der Niederlage nach Verlängerung ergattern. Das Spiel gegen die Löwen wird ein ganz besonderes – beobachtet morgen die Medien der Tigers für den ein oder anderen Hinweis.

Auch bei den Dresdner Eislöwen ist die Bilanz der letzten Spiele wenig überzeugend: Fünf Niederlagen kassierten die Sachsen in den letzten sechs Spielen, am vergangenen Freitag gab es einen 4:3-Erfolg in Ravensburg. Auch nach einem Tausch auf der Trainerbank kurz vor dem Jahreswechsel kam man nicht aus dem Keller raus – auch weil man immer wieder mit Ausfällen zu kämpfen hatte. Für Goalie Riku Helenius und Steven Rupprich wurde in den vergangenen Tagen das Saisonaus aufgrund von Verletzungen vermeldet. Zudem wurde bei Stürmer Evan Trupp eine Krebserkrankung diagnostiziert – die Tigers wünschen dem US-Amerikaner vollständige Genesung und viel Kraft auf seinem Weg. Alle bisherigen Duelle zwischen Dresden und Bayreuth gingen ans jeweilige Heimteam – diese Serie wollen die Tigers am Samstag ausbauen.

Zwei Niederlagen, zwei Siege, zwei Niederlagen – die letzten Ergebnisse des EV Landshut beschreiben den gesamten Saisonverlauf der Niederbayern recht gut. Teils furios mit vier Siegen in die Saison gestartet, ging es für das Team von Trainer Leif Carlsson Stück für Stück in Richtung Tabellenkeller, einige Zeit hatte man auch die Rote Laterne inne, die man aber an die Tigers weiterreichen konnte. Mit der Verpflichtung des kanadischen Sturmduos Zach O´Brien und Marcus Power gelang den Verantwortlichen ein Glücksgriff, dazu kommt mit Verteidiger Robin Weihager ein weiterer starker Kontingentspieler. Für 9 Saisonspiele stand Nationalstürmer Felix Schütz im Landshuter Kader – und lieferte im Schnitt mehr als zwei Scorerpunkte. Mit Sebastian Busch, Drew Melanson und Henry Martens finden sich gleich drei Ex-Tigers aus der vergangenen Saison nun im Kader des EVL. Nach zwei Landshuter Siegen konnten die Tigers das letzte Duell im Tigerkäfig knapp nach Overtime für sich entscheiden.

Rechnerisch ist der Einzug in die Playoffs für die Tigers nicht mehr erreichbar, aber man will sich ordentlich aus der Saison verabschieden und wird trotz erneut kleinen Kaders in den letzten Spielen alles versuchen, um einen versöhnlichen Saisonabschluss zu erreichen. „Wir sind es den treuen Fans schuldig, dass wir alles in die Spiele reinlegen. Die überragende Resonanz beim Verzicht auf die Rückerstattung der Dauerkarten zeigt uns, wie stark die Fans hinter uns stehen. Da wollen wir etwas zurückzahlen“, blickt Petri Kujala voraus.

Alle Spiele am Osterwochenende können via SpradeTV verfolgt werden.

-kno-