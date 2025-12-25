Bayreuth: Dreierpack zum Jahresende

Bayreuth. (PM Tigers) Der Spielplan der Oberliga Süd kennt keine Gnade für Teams und Spieler: Bis zum Jahreswechsel stehen noch drei Spieltage an – direkt darauf folgen drei weitere bis zum 6. Januar: 6 Spiele in 12 Tagen werden alle Beteiligten an ihre Grenzen bringen.

Diese enge Taktung bietet den Jungs um Larry Suarez aber auch die schnelle Chance, Wiedergutmachung zu betreiben.

Am 2. Weihnachtsfeiertag steht dabei um 20 Uhr das Heimspiel gegen die Stuttgart Rebels auf dem Plan, ehe man am 28.12. um 18 Uhr bei den Erding Gladiators antritt. Zum Jahresausklang empfängt man am 30.12. um 20 Uhr den Tabellenführer aus Deggendorf.

Mit fünf Niederlagen in Folge verabschiedeten sich die onesto Tigers Bayreuth in den Heiligen Abend. Satte 34 Gegentore kassierte man in diesen Spielen und büßte den in er ersten Saisonhälfte erarbeiteten Vorsprung auf die Verfolger ein. Am Dienstag musste man beim bitteren 1:9 in Lindau den direkten Konkurrenten in der Tabelle vorbeiziehen lassen und den so wertvollen 6. Platz in der Tabelle abgeben. Mit Passau liegt der nächste Verfolger nur zwei Punkte zurück, auch zum EC Peiting und den Stuttgart Rebels sind es nur 5 Punkte, zum Tabellenelften, dem zuletzt wiedererstarkten SC Riessersee, auch nur derer 6. Ähnlich wie die Tigers gehören auch die Rebels zu den positiven Überraschungen der ersten Saisonhälfte, doch auch das Team um Trainer Jan Melichar konnte nur eines der letzten sechs Spiele für sich entscheiden. Zuletzt unterlag man dem EV Füssen im Penaltyschießen und den Passau Black Hawks (2:6) und den Höchstadt Alligators (4:6). Topscorer der Schwaben ist Verteidiger Dane Montgomery (7 Tore + 30 Vorlagen) gefolgt von den Stürmern Alex Blais (5 + 30) und Top-Torschütze Wyatt Schingoethe (15 + 11). Im Tor standen bereits fünf verschiedenen Goalies, meist hütet jedoch Nick Vieregge (Fangquote: 88,3%) den Kasten. Die beiden bisherigen Duelle konnten die Tigers mit 6:1 und 7:3 für sich entscheiden – vielleicht ein kleiner Mutmacher nach den letzten Rückschlägen.

Auch Aufsteiger Erding wartet mit nur einem Sieg aus den letzten sechs Spielen auf die Tigers, dieser gelang aber am Dienstag mit einem 5:4 gegen die Heilbronner Falken. Am vergangenen Wochenende trennte man sich vom Trainerteam Dominik Quinlan und Maximilian Helling, aktuell stehen Thomas Daffner und der verletzte Thomas Brandl hinter der Bande. Fleißigster Punktesammler bei den Gladiators ist Thomas Matheson (24 + 20) vot Verteidiger Markus Eberhardt (7 + 14) und Stürmer Maximilian Forster (6 + 15). Im Tor teilen sich David Zabolotny (89,5%) und Leon Meder (88,8%) die Aufgabe. Auch die beiden Duelle gegen Erding konnten die Tigers mit 5:2 und 5:0 deutlich für sich entscheiden.

Mit dem niederbayerischen Spitzenreiter erwarten die Tigers zum letzten Spiel des Jahres dann ein ganz anderes Kaliber: Mit einer Serie von 11 Siegen in Folge dürfte das Team von Trainer Casey Fratkin mit breiter Brust an den Roten Main kommen. Zuletzt sammelte Siege gegen Höchstadt (7:1), in Bad Tölz (5:3) und im Niederbayern-Derby gegen Passau (2:0). Topscorer des Teams sind die Zwillinge Ty (22 + 37) und Dylan (27 + 31) Jackson – damit führen sie auch die Scorerwertung der Liga an – gefolgt von Roy Harrison (17 + 29), punktbester Verteidiger ist Brett Humberstone (5 + 14). Man stellt die zweitbeste Offensive mit dem besten Powerplay der Liga und die beste Abwehr mit dem zweitbesten Penalty-Killing – auch ein Verdienst von Routiniert Timo Pielmeier (92,6%) im Tor. Mit 8:2 und 7:3 konnte der DSC die beiden bisherigen Saisonduelle klar für sich entscheiden.

Nach den enttäuschenden Auftritten und Ergebnissen vor dem Weihnachtsfest wollen die Tigers endlich wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Dazu braucht es ein ganz anderes Auftreten auf dem Eis, aber auch die Unterstützung von den Rängen. Gemeinsam mit dem Tigerkäfig wollen die Jungs um Kapitän Sam Verelst den berühmten Bock umstoßen und zum Jahresausklang wichtige Punkte im Kampf um den Playoff-Einzug sammeln.

-kno

