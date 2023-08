Bayreuth: Dominik Tiffels bleibt auch in der Oberliga an Bord

Artikel anhören Bayreuth. (PM Tigers) Kürzlich, im Mai 2023 noch für ein Engagement in der DEL2 verpflichtet, bleibt Dominik Tiffels auch in der Oberliga...

Artikel anhören Artikel anhören

Bayreuth. (PM Tigers) Kürzlich, im Mai 2023 noch für ein Engagement in der DEL2 verpflichtet, bleibt Dominik Tiffels auch in der Oberliga Süd für Oberfranken an Bord und bringt seine Erfahrung von über 300 Partien in der DEL sowie weiteren Einsätzen in der DEL2, dich sich auf knapp 200 Einsätze summieren, für die Bayreuth Tigers ein.

Krefeld, Köln und Mannheim hießen die Stationen, die Tiffels im Nachwuchs durchlaufen hat und sich bei diesen für ihre herausragende Jugendarbeit bekannten Teams den Feinschliff für seine darauffolgende Profikarriere holen konnte. Diese führte ihn über Heilbronn – mit einem Abstecher in die USA, wo er für eine Saison in Minnesota in der NAHL auflief – Hamburg, Bremerhaven, Frankfurt, Köln und Kassel zurück nach Krefeld, wo seine Laufbahn im Jugendbereich einst begann.

Der Klub freut sich, mit Dominik eine wichtige Stütze für den Defensivverbund weiter an die Tigers gebunden zu haben.

Kader 2023/2024

Trainer: Rich Chernomaz, Marc Vorderbrüggen, Michael Baindl

Tor: Kai Kristian, Joshua Appler

Verteidigung: Steffen Tölzer, Aaron Reinig, Samuel Schindler, Dominik Tiffels

Angriff: Marvin Drothen, Robin Drothen, Jayden Schubert, Brett Schaefer, Andreé Hult, Viktor Knaub, Nicolas Schindler, Paul Fabian

2523 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten