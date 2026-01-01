Bayreuth: Derby-Kracher zum Start ins neue Jahr

Bayreuth. (PM Tigers) Nach einem Sieg und zwei knappen Overtime-Niederlagen zum Ausklang des vergangenen Jahres steht für die onesto Tigers Bayreuth zum Jahresauftakt gleich wieder ein Dreierpack auf dem Programm.

Mit dem Derby-Kracher in Selb starten die Tigers am Freitag um 20 Uhr ins Jahr 2026. Mit dem Heimspiel gegen die Passau Black Hawks spielen die Tigers am Sonntag um 18 Uhr erstmals im Tigerkäfig, ehe schon am Dienstag um 18 Uhr das Spiel beim EC Peiting im Kalender steht.

Nach dem Sieg im letzten Derby in Selb fahren die Jungs um Trainer Larry Suarez mit dem klaren Ziel nach Hochfranken, die zahlreich mitreisenden Fans erneut zu begeistern. Die Wölfe taten sich zuletzt etwas schwerer als noch zu Saisonbeginn, nach zwei Niederlagen vor Weihnachten gelangen zuletzt aber drei Siege, darunter ein knapper 4:3-Erfolg in Memmingen. Zum Ausklang des Jahres konnte man mit 3:1 in Füssen gewinnen. Topscorer im Team von Trainer Felix Schütz sind die drei Kontingentstürmer angeführt von Christopher Schutz (20 Tore + 22 Vorlagen), dem Erik Nemec (10 + 27) und Niko Lahtinen (17 + 19) folgen. Dann folgt mit Thomas Gauch auch schon der punktbeste Verteidiger (8 + 20). Im Tor setzen die Wölfe meist auf Michel Weidekamp, der eine Fangquote von 91,5% aufweist. In Sachen Powerplay (25,7%) und Penaltykilling (79,4%) liegt man jeweils auf dem vierten Platz im Ligavergleich.

Mit den Passau Black Hawks kommt am Sonntag ein direkter Konkurrent im Kampf um die Playoffs und den 6. Platz in den Tigerkäfig. Die Niederbayern mussten zum Jahresausklang vier Niederlagen in Folge hinnehmen: Auf zwei Auswärtsniederlagen in Deggendorf und Höchstadt folgten zwei Heimniederlagen gegen Bad Tölz und zuletzt Erding. Brendan Harrogate (16 + 22) führt das Scoring vor den Routiniers Andrew Schembri (15 + 20) und René Röthke (12 + 16) an, bei den Verteidigern hat Tom Horschel (3 + 11) die meisten Punkte gesammelt. Im Tor bestreitet Marco Eisenhut (90,3%) etwa zwei Drittel der Spiele. Mit einer Quote von 69,1% stellen die Falken das schwächste Penaltykilling der Liga, im Powerplay (19,7%) liegt man im Mittelfeld. Die beiden bisherigen Duelle fanden in Passau statt, beide Teams konnten jeweils einen Sieg verbuchen.

Auch der EC Peiting ist mittendrin im Kampf um die Playoffs und liegt aktuell auf dem 9. Platz der Oberliga Süd. Zum Jahresausklang konnte man 2 der letzten 6 Spiele gewinnen, gegen Memmingen (5:6) und Deggendorf (4:5) unterlag man sehr knapp, in Selb konnte man zumindest einen Punkt ergattern. Gegen Erding und Riessersee gewann man seine Heimspiele. Zuletzt verlor man allerding gegen Lindau. Topscorer beim EC Peiting sind Carson MacKinnon (18 + 21) vor Justin Maylan (11 + 26) und Carson Briere (16 + 17). Mit Simon Mayr (7 + 9) ist ein ehemaliger Tigers-Spieler der fleißigste Punktesammler unter den Verteidigern. Im Tor teilen sich Andreas Magg (87,3%) und Tommi Steffen (89,6%) die Aufgaben. In Sachen Powerplay (17,2%) und Penaltykilling (75,6%) findet man sich im hinteren Drittel der Liga. Beide bisherigen Duelle gingen mit einem Sieg nach Penaltyschießen und in der Verlängerung knapp an die Tigers.

Um im Kampf um den Einzug in die Playoffs mittendrin zu bleiben, wollen die Tigers mit wichtigen Punkten ins neue Kalenderjahr starten.

Hierzu steht dem Trainer-Team im besten Fall der komplette Kader zur Verfügung. So sollte der zuletzt fehlende Lars Stelzmann sowie auch Cameron Leask zurückkehren.

-kno-



