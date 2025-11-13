Bayreuth: Derby-Klassiker Teil 2, bevor es gegen den Altmeister aus Füssen geht

Bayreuth. (PM Tigers) Nach dem spielfreien Wochenende starten die onesto Tigers Bayreuth am morgigen Freitag wieder in den Spielbetrieb.

Zum Auftakt steht dabei gleich ein besonderes Spiel an: Am Freitag tritt das Team von Trainer Larry Suarez bei den Selber Wölfen an. Um 20 Uhr startet die Partie im Vorwerk. Am Sonntag kommt dann zur gewohnten Zeit um 18 Uhr der EV Füssen in den Tigerkäfig. Die Saison der Wölfe verlief zuletzt entgegengesetzt zu der der Tigers: Nach starkem Saisonstart mit neun Siegen aus den ersten 10 Spielen musste man in den letzten fünf Spielen vier Niederlagen – zwei davon nach Verlängerung – hinnehmen und konnte so nur 5 Punkte sammeln.

Dabei musste man auf einige wichtige Spieler verzichten, unter anderem kam Verteidiger und Ex- Tiger Moritz Raab diese Saison noch garnicht zum Einsatz und Patrick Klöpper fehlt seit einigen Spielen. Dazu kommen weitere Ausfälle, sodass man nun reagierte und mit Daniel Weiß einen Stürmer mit der Erfahrung von über 700 DEL-Spielen nach Hochfranken holte.

Die besten Punktesammler im Team von Trainer Felix Schütz sind die drei Kontingentstürmer Erik Nemec (4 Tore + 19 Vorlagen), Christopher Schutz (14 + 7) und Niko Lahtinen (6 + 11), punktbester Verteidiger ist Stefan Tramm (1 + 12). Im Tor setzt man auf Michel Weidekamp, der seine sechste Saison in Selb spielt und eine starke Fangquote von 92,5 Prozent vorweisen kann. Schaut man in die Statistik stellen die Wölfe das zweitbeste Powerplay (31,9%) und das viertbeste Penaltykilling (83%) der Liga.

Nur drei Siege aus den ersten 15 Spielen – zwei davon gelangen dem EV Füssen aber in den letzten drei Spielen vor der Pause: Gegen Lindau und in Erding konnte man jeweils drei Punkte sammeln und auch bei der Penalty-Niederlage in Stuttgart konnte man zumindest einen Punkt mitnehmen: Mit etwas Verspätung ist der EVF in der Saison angekommen. Das erste Duell der Saison konnten die Tigers dank des Overtime-Treffers von Kyle Bollers knapp für sich entscheiden.

Mit Bauer Neudecker (6 + 12) und Julian Straub (6 + 11) führen zwei alte Bekannte das Scoring der Allgäuer an – sind aber auch die einzigen beiden Spieler, die zweistellig gepunktet haben. Punktbester Verteidiger ist Ex-Tiger Felix Linden mit 6 Vorlagen. Im Tor teilen sich das erfahrene Eigengewächs Benedikt Hötzinger (89,3%) und Youngster Timtej Pancur (88,4%) die Aufgabe, wobei letzterer insgesamt mehr Eiszeit hatte. Nach Stuttgart (77) und den Tigers (71) kassierte der EVF die drittmeisten Gegentore (69), dem gegenüber stehen nur 37 selbst erzielte Tore (Tigers: 63), was nach Höchstadt (33) – bei allerdings erst 12 Spielen – und Erding (36) der drittschwächste Wert der Liga ist.

Die Tigers wollen den positiven Schwung aus den Spielen vor der Pause mitnehmen: In den letzten fünf Spielen gelangen dem Team vier Siege, womit man 11 Punkte sammeln konnte. Damit konnte man die Ausbeute aus den ersten 10 Spielen verdoppeln und liegt mit nun 22 Punkten aktuell auf Rang 7 der Oberliga Süd.

Nach der schmerzhaften Niederlage im ersten Derby der Saison lechzen die Tigers nach Wiedergutmachung, dürfen aber das ebenso wichtige Spiel am Sonntag nicht aus dem Fokus verlieren, um weiter wichtige Punkte im Kampf um den Einzug in die Pre-Playoffs zu sammeln.

„Die Pause hat den Jungs gutgetan, die jetzt wieder mit vollem Elan dabei sind. Die Trainingswoche verlief klasse. Alle waren mit Spaß dabei und haben gut gearbeitet“, zeigt sich Assistant-Coach Ludwig zufrieden mit den Eindrücken nach der Deutschland-Cup Pause. Bis auf Jan Niklas Pietsch, der auf Grund einer Handverletzung noch pausieren muss, kann das Trainer-Team, nach der Rückkehr der zuletzt fehlenden Lennard Habeck, Dominik Piskor und Alex Barber, auf das volle Lineup zurückgreifen.

-kno

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!