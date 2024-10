Bayreuth: Bietigheim und Passau die nÃ¤chsten PrÃ¼fsteine

Bayreuth. (PM Tigers) Am heutigen Freitag geht es nach Baden-Württemberg, wo man ab 19:30 Uhr auf die Bietigheim Steelers trifft. Der ehemalige DEL-Vertreter musste...

Bayreuth. (PM Tigers) Am heutigen Freitag geht es nach Baden-Württemberg, wo man ab 19:30 Uhr auf die Bietigheim Steelers trifft.

Der ehemalige DEL-Vertreter musste zwei Mal in Folge einen Abstieg verkraften, in dessen Folge man sich derzeit in der Oberliga Süd wiederfindet. Dies werden die Ellentaler versuchen zu korrigieren und zeitnah den Aufstieg in die DEL2 anvisieren. Weit über 20 Jahre war die zweithöchste Spielklasse die Heimat der Steelers. Fünf Meisterschaften konnte man dabei feiern und gehörte – ab Einführung der DEL2 – in den meisten Spielzeiten zu den Top-Teams.

Aktuell findet man sich auf dem 6. Platz der Tabelle in der Oberliga Süd wieder. Aus fünf bisher absolvierten Partien holte man drei Siege, welche alle in der heimischen Ege Trans-Arena gelangen. Mit Marek Racuk, dem DEL-erfahrenen Sören Sturm als Defender, Neuzugang Erik Nemec oder Alexander Preibisch, der mit über 600 Einsätzen in den beiden obersten Ligen Deutschlands aufwarten kann, sind die aktuellen Top-Scorer alle über 30 Jahre alt und verfügen entsprechend über große Erfahrung. Das Tor der Steelers wird von Ex-Tiger Olafr Schmidt gehütet, der mit einer Fangquote von derzeit über 93% zu den Top-Goalies der Liga gezählt werden muss. Mit 19 eigenen erzielten Treffern, welche auch die Tigers bisher erzielt haben, ist die Durchschlagskraft noch ausbaubar. Im Powerplay liegt man mit einer Quote von etwas über 21% nicht ganz im wünschenswertem Soll, kann aber gleichzeitig mit über 90% Erfolgsquote im Penalty-Killing aufwarten.

Die Passau Black Hawks gastieren am Sonntag um 18:00 Uhr im Bayreuther Tigerkäfig. Ähnlich wie die Tigers, mussten die Niederbayern bisher vier glatte Niederlagen aus sechs Spielen hinnehmen, konnten bei einem 3-Punkte-Sieg noch ein weiteres Erfolgserlebnis in der Overtime feiern, was Platz 11 im aktuellen Tabellenranking bedeutet.

Dabei schoss man mit 14 bisher erzielten Treffern – nur Riessersee und Höchstadt trafen weniger – fünf Tore weniger als die Tigers, kassierte aber insgesamt auch fünf Treffer weniger. Mit über 24 Strafminuten im Schnitt pro Partie zieht man zu viele Strafen. Dabei liegt das Penalty-Killing bei unter 80%. Auch das Powerplay mit 11,11% ist ausbaufähig. Hier liegen die Tigers mit derzeit 30% an der Ligaspitze, was ein Schlüssel zum Erfolg sein könnte in der Sonntagspartie.

Nicolas Sauer mit 5 Punkten gehört zu den aktuellen Top-Scorern, ebenso wie die beiden bereits 42 Jahre alten – und vor Saisonfrist nach Passau gewechselten – Rene Röthke und Andrew Schembri. Mit Marco Eisenhut steht auch am Sonntag ein Goalie beim Gegner im Tor, der in der Vergangenheit bereits die Bayreuther Farben getragen hatte.

Für die onesto Tigers wird es am Wochenende darum gehen, trotz der weiterhin nicht einsatzfähigen und angeschlagenen Akteuren, sich die Chancen zu erspielen, mit Punkten aus den Partien zu gehen.

-av-