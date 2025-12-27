Bayreuth: Arbeitssieg bringt drei Punkte und Platz sechs zurück

Bayreuth. (PM Tigers) Auch wenn sich die Tigers nach Spielbeginn sofort in die Offensive begaben und Abschlüsse suchten, so waren es die Rebels, die im direkten Gegenzug – bei angezeigter Strafe – aufs Scoreboard kamen.

Blais trieb die Scheibe nach vorne, spielte diese steil in den Slot, wo Geidl die Kelle hinhielt und zur Führung traf. Dies noch in der ersten Spielminute. In der Folge entwickelte sich ein Match, bei welchem beide Teams Chancen erarbeiten und die Goalies in den Mittelpunkt stellten. Beide, Vieregge sowie auch Meier verhinderten jedoch einen weiteren Treffer. Auch als Piskor alleine vor den Stuttgarter Goalie auftauchte, konnte man keinen Erfolg vermelden. Erst als Bollers nach 18 Minuten in die Angriffszone lief, einen Stuttgarter Defender austanzte und aus kurzer Distanz den Ausgleich erzielte. Ärgerlich kurz vor Ende des Abschnitts war, dass man Barber nach einen Zupfer auf die Strafbank schickte, nachdem man das komplette Drittel eher großzügig gepfiffen hatte und vieles laufen ließ.

Es dauerte mehrere Minuten, bis erstmals Gefahr vor einem Tor zu verzeichnen war, dies auf Seiten der Tigers als Dornberger einen Versuch unternommen hatte aber Meier ohne Probleme fangen konnte. Im weiteren Verlauf neutralisierten sich beide Teams weitestgehend und konnten wenig in den gefährlichen Zonen agieren, was dazu führte, dass man es vermehrt aus der Ferne probierte. Als Bollers Barber im Slot einsetzte, war dies ebenso wenig von Erfolg gekrönt, wie kurz darauf im umgekehrten Fall. Hier hatte Bollers im Slot gelauert, war aber zu nah am Goalie um den Pass verwerten zu können. Erst zum Ende des Abschnitts kam mehr Spielfluss auf aber dies auf Seiten der Gäste, die in den letzten Minuten Druck ausübten und mehrfach das Tor der Tigers unter Beschuss nahmen. Jedoch ohne Erfolg, sodass man auch in die zweite Pause mit dem 1:1 Unentschieden ging.

Lennard Habeck war es, der mit großem Einsatz in der 42. Minute eine Scheibe in der Angriffszone abfing, aufs Tor zulief und den besser platzierten Hammerbauer am langen Eck fand, der hier die Führung für die Tigers schreiben konnte. Schusser probierte es aus der Ferne, bevor Stuttgart mit einer Riesenmöglichkeit, die von Montgomery ausging, den Ausgleich verpasste. Danach war es Verelst, der knapp verpasste bevor auf der anderen Seite Poncelet scheiterte und Meier mit einer starken Reaktion gegen Blais ein Gegentor verhinderte. Nach 54 Minuten setzte Verelst Schusser, der über die rechte Außenbahn in die Angriffszone lief, ein und der Verteidiger der Tigers mit einem platzierten Schuss in den rechten oberen Torwinkel zum 3:1 traf. Stuttgart probierte es im Anschluss mit einem 6. Feldspieler, kam aber nicht mehr ran, auch weil Bloem das leere Tor verfehlte. Am Ende ein verdienter Arbeitssieg, bei dem die Gastgeber auch das nötige Quäntchen Glück hatten.

Für die onesto Tigers geht es am Sonntag weiter, wenn man bei den Erding Gladiators antritt. Bully in Oberbayern ist um 18 Uhr. Bereits am Dienstag um 20 Uhr erwartet man dann im Bayreuther Tigerkäfig den aktuellen Tabellenführer aus Deggendorf.

onesto Tigers vs. Stuttgart Rebels 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Bayreuth: Meier, McLeod – Spacek, Nedved, Schusser, Pietsch, Stelzmann, Müllejans, Hüserich – Bollers, Barber (2), Brown (2), Piskor, Hammerbauer, Verelst, Bauhof, Habeck, Lüsch, Zimmermann, Pohjamo, Maschke

Stuttgart: Vieregge, Rödel – Ritter (2), Kirchhoff, Montgomery, Pistilli, Dornberger, Fischer, Renke – Geidl, Blais, Lammel, Herm, Poncelet, Bloem, Florian Renner, Fabian Renner, Pronin, Yamak, Bickel

Schiedsrichter: Kapzan, Noeller – Müller-Osten, Verhoeven

Zuschauer: 1.044

Strafen: Bayreuth: 4 Stuttgart: 2 PP: Bayreuth: 0/1 Stuttgart: 0/2

Torfolge: 0:1 (1.) Geidl (Blais, Lammel), 1:1 (18.) Bollers, 2:1 (42.) Hammerbauer (Habeck), 3:1 (54.) Schusser (Verelst, Piskor)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!