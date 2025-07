Bayernligaerfahrener Abwehrmann bleibt beim ESV Buchloe

Buchloe. (chs) Mit der Zusage eines weiteren wichtigen Spielers können die Verantwortlichen des ESV Buchloe die nächste Vertragsverlängerung für die kommende Bayernligasaison festzurren.

Philip Keil wird sich demnach auch im nächsten Winter wieder das Trikot der Freibeuter überstreifen und soll der Piraten Defensive mit seiner Erfahrung auch künftig wichtige Stabilität und Kompaktheit verleihen.

„Philipp Keil kam in der vergangenen Saison kurz nach Weihnachten zu uns und hat sich auf Anhieb sehr gut eingefügt – sportlich wie menschlich“, blickt ESV-Team-Manager David Strodel zurück. Und in der Tat fügte sich der 27-jährige Verteidiger ohne große Eingewöhnungsphase sofort ins Mannschaftsgefüge der Gennachstädter ein und war so gleich ein wichtiger Leistungsträger, der mit seiner unaufgeregten Art, seiner Ruhe und Übersicht von Beginn den Abwehrverbund der Pirates verstärken konnte. „Mit seiner Erfahrung aus drei Jahren Oberliga und mittlerweile vier Bayernliga-Spielzeiten bringt er die nötige Routine und Stabilität ins Team“, meint auch Strodel, der sich daher sehr freut, dass Keil seinen Vertag verlängert hat und auch künftig für den ESV auflaufen wird.

Das Schlittschuhlaufen erlernte Philip Keil dabei – wie so viele Talente in der Region – beim Nachbarn ESV Kaufbeuren, wo er im Nachwuchs bis in den Juniorenbereich in der DNL aktiv war. Dann zog es den Abwehrmann nach Memmingen in die Oberliga, wo er gut zwei Jahre in Diensten der Indians stand. Anschließend wechselte Keil in die Bayernliga – zunächst für ein Jahr nach Landsberg und dann für knapp vier Spielzeiten nach Schongau, von wo aus er sich im vergangenen Winter während der Saison auch den Freibeutern angeschlossen hatte. Und dieser Wechsel tat den Buchloern sichtlich gut, da man besonders im Abstiegskampf die Qualitäten und vor allem die Erfahrung des Defensivspezialisten gut gebrauchen konnte. Doch nun blicken die Buchloer und auch Philip Keil zuversichtlich in die gemeinsame Zukunft: „Keilo geht mit uns jetzt in seine fünfte Bayernliga-Saison und man merkt ihm die Vorfreude auf das kommende Jahr richtig an. Er hat Lust, mit unseren Pirates eine erfolgreiche Saison zu spielen und dabei eine wichtige Rolle zu übernehmen“, lässt Team-Manager David Strodel wissen, den auch besonders freut, dass Keil bereits mit dem neuen ESV-Trainer Waldemar Dietrich zusammengearbeitet hat.