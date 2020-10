Bayernliga – ESC Dorfen – Niederlage der personell stark dezimierten Eispiraten beim Spitzenteam TEV Miesbach

Dorfen. (PM G.Brennauer / t.f.) Eine schwere 0:14-Niederlage bezog im gestrigen Bayernligaspiel der personell stark dezimierte ESC Dorfen beim Spitzenteam TEV Miesbach. Im Spiel...

Dorfen. (PM G.Brennauer / t.f.) Eine schwere 0:14-Niederlage bezog im gestrigen Bayernligaspiel der personell stark dezimierte ESC Dorfen beim Spitzenteam TEV Miesbach.

Im Spiel beim Tabellenzweiten hatten die Eispiraten schlechte Karten.

Vom Stammpersonal fehlten beim Team von Trainer Franz Steer nach bisher schon fünf Verletzten (Rosenkranz, Vrba, Brenninger, Trinkberger, Voglhuber) erneut mit Christoph Obermaier und Lukas Miculka (verletzt) sowie Timo Borrmann (erkrankt) insgesamt acht Kräfte. Da lag es auf der Hand, dass die Isenstädter beim TEV vom Startbully weg nahezu im eigenen Drittel festgenagelt wurden und binnen sechs Minuten 0:5 in den Rückstand gerieten.

Dorfens Goalie Simon von Fraunberg konnte einem Leid (wechselte in der 12. Minute für Tim Uhrig) tun, weil die Gastgeber, besetzt mit zwei hochkaratigen Tschechen und mindestens einem halben Dutzend ehemaligen höherklassig angesiedelten Spielern nach Belieben das Spiel diktierten. Den Isenstädtern ging es in erster Linie um Schadensbegrenzung. Einzige Kehrseite der Medaille, die insgesamt acht aufgebotenen Juniorenspieler (mit Tobias Poplan, Florian Hartlund und Marvin Zahl, der Jüngste im Team Jahrgang 2003) konnten reichlich Erfahrung sammeln. Die Isenstädter hatten im ersten Durchgang nur eine einige Chance durch Ernst Findeis in der 8. Minute.

Das bunte Scheibenschießen der haushoch überlegenen Oberländer fand auch im zweiten Drittel, manchmal in Minutenabständen, seine Fortsetzung. Wobei Tim Uhrig, der Neuzugang von den Rosenheimer DNL-Junioren im ESC-Tor, sich insgesamt besser zurechtfand. Er verschonte die Eispiraten, trotz weiterer sieben Gegentreffer, vor einer möglichen, noch höheren Niederlage. Nur einmal hatte Findeis bei vereinzelten Gegenangriffen des der Isenstädter noch eine Chance zum Ehrentreffer, scheiterte allerdings am TEV-Goalie Timon Ewert. Mit einem Powerplaytreffer zum 13:0 schloss das zweite Drittel.

Im letzten Drittel fanden sich die Eispiraten dann besser zurecht, weil das druckvolle Spiel der gastgebenden Elitereihen doch etwas an den Kräften der Gastgeber zehrte. Nach einem Pfostenschuss von Slavinek starteten die Dorfener einen vielversprechenden Konter, wobei der TEV-Goalie Ewert auch dieses Mal Sieger gegen Jonas Blaha blieb. Schließlich gelang Michael Grabmaier, 4 Minuten vor Spielende, sein zweiter Treffer zum 14:0.

Fazit, die erste Reihe der Gastgeber hatte die Eispiraten fast im Alleingang „abgeschossen“. Zum Glück hatte der ESC keine ernsthafte Verletzung in der Höhle der Löwen davongetragen.

Torfolge: 1:0 (3.) Fissekis (Feuerreiter), 2:0 (4.) Frosch (Deml) 3:0 (6.) Frosch (Slavicek) 4:0 (6.) Grabmaier (Frosch, Deml) 5:0 (12.) Slavicek (Kokoska, Meineke) 6:0 (15.) Kokoska (Savicek), 7:0 (24.) Fissekis (Deml), 8:0 (28.) Slavicek (Feuerreiter, Kokoska), 9:0 (29.) Feuerreiter (Kokoska,), 10:0 (35.) Slavicek (Frosch, Feuerreiter), 11:0 (37.) Manggold (Frosch), 12:0 (38.) Höck (Slavicek), 13:0 (40.) Kokoska (Feuerreiter, Frosch), 14:0 Grabmaier (Slavicek, Deml)

Strafminuten: TEV Miesbach: 4, ESC Dorfen: 6

Schiedsrichter: M. Saal