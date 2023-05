Bayern-Trio wechselt zu den Red Bulls

München. (PM Red Bulls) Der viermalige deutsche Meister EHC Red Bull München hat die drei deutschen Topspieler Dominik Bittner, Markus Eisenschmid und Nicolas Krämmer...

München. (PM Red Bulls) Der viermalige deutsche Meister EHC Red Bull München hat die drei deutschen Topspieler Dominik Bittner, Markus Eisenschmid und Nicolas Krämmer verpflichtet.

Für das aus Bayern stammende Trio ist es auch eine Rückkehr in die Heimat.

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey: „Alle drei haben bereits bewiesen, dass sie in der Deutschen Eishockey Liga zu den Besten gehören. Sie sind oder waren allesamt nicht umsonst Nationalspieler. Ihre Persönlichkeit und ihre Spielweise passen bestens zu unserer Philosophie. Wir sind sehr froh, dass sie sich für uns entschieden haben.“

Dominik Bittner kommt von den Grizzlys Wolfsburg nach München. Der 30-jährige Nationalverteidiger wird die Defensive des neuen Münchner Trainers Toni Söderholm verstärken. Dafür bringt der in Weilheim geborene Rechtsschütze Erfahrung aus 484 DEL-Spielen für Mannheim, Schwenningen und Wolfsburg mit. Der Abwehrspezialist erhält die Nummer 3 in München.

Markus Eisenschmid spielte zuletzt für die Adler Mannheim. Dem aus Marktoberdorf stammenden Center gelangen in der abgelaufenen Spielzeit 18 Treffer sowie 16 Assists. Künftig geht Eisenschmid mit der Rückennummer 11 für die Red Bulls auf Torejagd. Der 28-Jährige, der auch drei Spielzeiten in der AHL absolvierte, ist ein vielseitiger Offensivspieler mit großen Stärken in Abschluss und Spielgestaltung.

Nico Krämmer, die neue Nummer 21 der Red Bulls, komplettiert das Trio. Der 30 Jahre alte Stürmer ist mit 582 Partien und 197 Scorerpunkten in der DEL (Mannheim, Köln, Hamburg und Ingolstadt) der ligaerfahrenste Profi des Gespanns. Der gebürtige Landshuter holte 2019 zusammen mit Eisenschmid die deutsche Meisterschaft mit Mannheim, Bittner holte den Titel 2015 mit den Adlern.

PENNY DEL-Statistik Dominik Bittner (*10. Juni 1992):

Spiele: 484

Tore: 25

Assists: 77

Punkte: 102

PENNY DEL-Statistik Markus Eisenschmid (*22. Januar 1995):

Spiele: 249

Tore: 78

Assists: 86

Punkte: 164

PENNY DEL-Statistik Nico Krämmer (*23. Oktober 1992):

Spiele: 582

Tore: 84

Assists: 113

Punkte: 197

