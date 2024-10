Bastian Guggenheim verlÃ¤ngert Vertrag bei den SCL Tigers um zwei Jahre

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers verlängern den Vertrag mit Bastian Guggenheim um zwei weitere Jahre. Der 22-jährige Verteidiger bleibt dem Team bis mindestens...

Der 22-jährige Verteidiger bleibt dem Team bis mindestens Ende der Saison 2026/27 erhalten.

Bastian Guggenheim hat bereits einen grossen Teil seiner Ausbildung im Nachwuchs der SCL Tigers absolviert. Als ehemaliger Junioren-Nationalspieler vertrat er zudem die Schweiz sowohl an zwei U20- als auch an einer U18-Weltmeisterschaft. Seit seinem Debüt in der National League in der Saison 2020/21 bestritt der grossgewachsene Verteidiger über 120 Spiele in der höchsten Spielklasse und entwickelte sich zu einem wichtigen Bestandteil in der Defensive der Tigers.

„Bastian ist ein grossgewachsener und kräftiger Verteidiger, der mit seiner physischen Spielweise eine gewisse Härte ins Spiel bringt“, sagt Pascal Müller, Leiter Sport der SCL Tigers und SCL Young Tigers.