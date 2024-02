Basel: VertragsverlÃ¤ngerungen Laurin Liniger & Jens Nater

Basel. (PM EHC) Der EHC Basel freut sich mitteilen zu dürfen, dass die Verträge mit den beiden Spielern Laurin Liniger und Jens Nater verlängert...

Basel. (PM EHC) Der EHC Basel freut sich mitteilen zu dürfen, dass die Verträge mit den beiden Spielern Laurin Liniger und Jens Nater verlängert werden konnten.

Mit dem Stürmer Laurin Liniger konnte eine Verlängerung für weitere zwei Jahre bis 2025/26 vereinbart werden. Mit dem Verteidiger Jens Nater konnte man für weitere drei Jahre bis 2026/27 verlängern.

Sportchef Kevin Schläpfer: «Laurin ist ein Powerstürmer, der die nötige Energie und Physis liefert. Jens ist ein zuverlässiger Verteidiger, der viel Stabilität in die Basler Abwehr bringt. Beide Spieler sind ambitioniert und neben dem Eis sehr bodenständig. Deshalb passen sie gut in unser Projekt und zum EHC Basel. Wir freuen uns, dass wir sowohl Laurin als auch Jens weiter in unseren Reihen haben dürfen.»