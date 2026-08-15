Basel: Vertragsverlängerung Fabio Haller und Beginn Vorbereitungsphase

Basel. (PM EHC) Der EHC Basel hat den Vertrag mit Fabio Haller um eine weitere Saison verlängert.

Gemeinsam mit Andri Henauer bildet er weiterhin das Torhüter-Duo des EHC Basel, das auch in der kommenden Spielzeit für Stabilität zwischen den Pfosten sorgt.

Mit ihrer eingespielten Konstellation geben die beiden Goalies dem Team Rückhalt und Konstanz auf einer zentralen Position. Besonders in dieser Kombination aus Erfahrung und Entwicklungsperspektive sieht der EHC Basel einen wichtigen Baustein für die nächste Saison. Entsprechend gross ist die Freude, dass Haller in Basel bleibt.

Sportchef Kevin Schläpfer sagt: „Fabio bringt Ruhe und Erfahrung ins Spiel und gibt der Mannschaft Sicherheit in wichtigen Momenten. Zusammen mit Andri haben wir ein Torhüterduo, das sich gut ergänzt und uns auf dieser Position verlässlich trägt. Wir sind sehr froh, dass er weiterhin Teil unseres Teams bleibt.“

Zudem startet nun die Vorbereitungsphase. Am heutigen Abend steht bereits das erste Testspiel gegen das Partnerteam SC Langenthal auf dem Programm. Ein besonderes Highlight der Vorbereitung ist die Saisoneröffnung am Samstag, 22. August 2026.

Ab dem 17. September 2026 wird es in der Meisterschaft wieder ernst. Das erste Heimspiel der neuen Saison findet am Samstag, 19. September 2026, in der St. Jakob-Arena statt.

300 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht