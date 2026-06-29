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EHC BaselTransfer-News

Basel vermeldet: Vertragsverlängerung Alain Bircher

29. Juni 20261 Mins read13
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Basel. (PM EHC) Der EHC Basel setzt weiterhin auf Kontinuität und hat den Vertrag mit Alain Bircher um ein Jahr verlängert.

Der Verteidiger wird damit dem Team auch in der kommenden Saison mit seiner Erfahrung und seinem kompromisslosen Spiel erhalten bleiben.

Alain Bircher hat sich in den vergangenen Jahren als verlässliche Grösse innerhalb der Mannschaft etabliert. Mit seinem Einsatz auf dem Eis sorgt er für Stabilität in der Defensive und bringt jene physische Komponente mit, die in engen und intensiven Partien besonders gefragt ist. Umso erfreulicher ist es für den EHC Basel, auch künftig auf seine Qualitäten zählen zu können.

Sportchef Kevin Schläpfer sagt: „Wir sind sehr froh, dass Alain weiterhin Teil unseres Teams bleibt. Seine Präsenz verleiht unserer Defensive Sicherheit und die nötige Härte. Solche Spieler sind für eine Mannschaft enorm wertvoll, und wir freuen uns, den gemeinsamen Weg fortzusetzen.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Alain Bircher @ Elite Prospects

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