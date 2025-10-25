Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Basel: Robin Farkas wird neuer Assistenzcoach
EHC BaselTransfers

Basel: Robin Farkas wird neuer Assistenzcoach

25. Oktober 20251 Mins read72
Trainer Robin Farkas - Â© Bayreuth Tigers / Alex VÃ¶gel
Basel. (PM EHC) Der EHC Basel freut sich bekannt zu geben, dass ein neuer Assistenzcoach gefunden werden konnte.

Robin Farkas wird per sofort die Position des Assistenztrainers Ã¼bernehmen und das Team gemeinsam mit Head Coach und Landsmann Eric Himelfarb betreuen.

Sowohl Sportchef Kevin SchlÃ¤pfer als auch Assistenztrainer begrÃ¼ssen die Neubesetzung der Position. Â«Ich nehme die Herausforderung gerne an und freue mich sehr darÃ¼ber, nun beim EHC Basel zu seinÂ», so Farkas.

Der 58-jÃ¤hrige Kanadier war bereits zwischen 2015 und 2018 im Schweizer Eishockey tÃ¤tig, und konnte in der Saison 2017/18 als Assistenzcoach bei den SC Rapperswil-Jona Lakers den Cup-Sieg, den Meisterschaftssieg und den Aufstieg in die National League feiern.

Heimsieg zum Geburtstag – Krefeld Pinguine schlagen Lausitzer Füchse 4:2

Eishockey-Magazin TV

