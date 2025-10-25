Basel: Robin Farkas wird neuer Assistenzcoach

Basel. (PM EHC) Der EHC Basel freut sich bekannt zu geben, dass ein neuer Assistenzcoach gefunden werden konnte.

Robin Farkas wird per sofort die Position des Assistenztrainers Ã¼bernehmen und das Team gemeinsam mit Head Coach und Landsmann Eric Himelfarb betreuen.

Sowohl Sportchef Kevin SchlÃ¤pfer als auch Assistenztrainer begrÃ¼ssen die Neubesetzung der Position. Â«Ich nehme die Herausforderung gerne an und freue mich sehr darÃ¼ber, nun beim EHC Basel zu seinÂ», so Farkas.

Der 58-jÃ¤hrige Kanadier war bereits zwischen 2015 und 2018 im Schweizer Eishockey tÃ¤tig, und konnte in der Saison 2017/18 als Assistenzcoach bei den SC Rapperswil-Jona Lakers den Cup-Sieg, den Meisterschaftssieg und den Aufstieg in die National League feiern.

