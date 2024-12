Basel: FÃ¼nf Spiele innert 11 Tagen, davon vier Heimspiele

Basel. (PM EHC) Nach dem fulminanten 3:2-Heimsieg im spektakulären Spitzenkampf gegen den HC La Chaux-de-Fonds gibt es für den EHC Basel keine Spur von Weihnachtspause.

Zwischen Samstag, 28. Dezember, und Dienstag, 7. Januar, erwartet das Team von Headcoach Eric Himelfarb ein regelrechtes Mammutprogramm mit fünf Meisterschaftsspielen innert elf Tagen – davon vier vor eigenem Publikum in der St. Jakob-Arena.

Zunächst empfängt der Leader der Sky Swiss League am Samstagabend, 28. Dezember, den Tabellenletzten Bellinzona (19:45 Uhr), zwei Tage später den EHC Winterthur (Montag, 30. Dezember, 19:45 Uhr). Unter der Woche folgt dann das Auswärtsspiel beim Tabellendritten HC Thurgau (Donnerstag 2. Januar, 16:00 Uhr), ehe am Samstag, 4. Januar, der EHC Olten (17:30 Uhr) und am Dienstag, 7. Januar, der EHC Visp in Basel gastiert. (19:45 Uhr)

Es versteht sich von selbst, dass der EHC Basel alles daran setzen wird, die Serie von zuletzt elf Siegen in Folge in den kommenden Partien auszubauen.

Die nächsten Spiele

Sa 28.12. 19:45h EHC Basel – GDT Bellinzona

Mo 30.12. 19:45h EHC Basel – EHC Winterthur

Do 2.1. 16:00h HC Thurgau – EHC Basel

Sa 4.1. 17:30h EHC Basel – EHC Olten

Di 7.1. 19 45h EHC Basel – EHC Visp

