Basel: BrÃ¼gger bleibt / Sturny geht / Cup-Halbfinal in Sichtweite

Basel. (PM EHC) Der EHC Basel, seit mehreren Wochen Tabellenführer in der Sky Swiss League, vermeldet eine Vertragsverlängerung sowie einen Abgang.

Der routinierte und überaus wertvolle Stürmer Sandro Brügger (33) bleibt dem EHC Basel erhalten und hat seinen Vertrag in Basel um zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2026/2027 verlängert. „Ich bin nun seit drei Jahren hier, fühle mich beim EHC Basel zuhause, der Zusammenhalt ist super und ich sehe, dass hier in Zukunft sehr vieles möglich ist. Ich kann mir zudem sehr gut vorstellen, meine Karriere dereinst in Basel zu beenden“, sagt Brügger.

Derweil wird Stürmer Jules Sturny (28) seinen Vertrag in Basel nach dem Ende der laufenden Saision nicht verlängern und hat sich entschieden, auf die neue Spielzeit hin zum Liga-Konkurrenten EHC Olten zu wechseln.

Sturny bestreitet aktuell seine zweite Saison in Basel, stand vorher unter anderem in Davos, Kloten und Langnau unter Vertrag und hat in Olten für zwei Jahre unterschrieben. Der EHC Basel bedankt sich bei Jules Sturny schon jetzt für seinen grossartigen Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft auf der anderen Seite des Hauensteins von Herzen alles Gute.

Derweil rückt der mit Spannung erwartete Halbfinal im National Cup näher. Dabei trifft der Cupsieger 2024 (und somit Titelverteidiger) EHC Basel am Donnerstagabend, 16. Januar 2025, vor eigenem Publikum auf den stärksten Liga-Widersacher HC La Chaux-de-Fonds (19:45 Uhr, St. Jakob-Arena). Es versteht sich von selbst, dass der EHC Basel alles daran setzen wird, den Titel als Cupsieger zu verteidigen. Der Vorverkauf ist eröffnet, siehe www.ehcbasel.ch.

Die restlichen Spiele des EHC Basel in der Qualifikationsrunde:

Sa 11.1. 17:30h EHC Winterthur – EHC Basel

Di 14.1. 19:45h EHC Basel – GCK Lions

Do 16.1. 19:45h National Cup, Halbfinal:

EHC Basel – HC La Chaux-de-Fonds

Sa 18.1. 18:30h EHC Chur – EHC Basel

Di 21.1. 19:45h HC La Chaux-de-Fonds – EHC Basel

Do 23.1. 19:45h EHC Basel – HC Sierre

Sa 25.1. 17:30h EHC Basel – HC Thurgau

Di 28.1. 17:30h GDT Bellinzona – EHC Basel

Fr 31.1. 19:45h EHC Basel – EHC Olten

Di 11.2.25 Beginn der Playoff-Viertelfinals

