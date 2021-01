Barta-Hattrick zum 5:3 gegen die EisbÃ¤ren

Düsseldorf. (MR) Mit einem starken Mitteldrittel und drei Treffern von Kapitän Alexander Barta sichert sich die Düsseldorfer EG im zweiten Heimspiel gegen die Eisbären...

Düsseldorf. (MR) Mit einem starken Mitteldrittel und drei Treffern von Kapitän Alexander Barta sichert sich die Düsseldorfer EG im zweiten Heimspiel gegen die Eisbären Berlin mit 5:3 einen weiteren „Dreier“ und schiebt sich in der Tabelle an Berlin vorbei.

Es war bereits das zweite Heimspiel gegen die Berliner Eisbären; das erste vor zwei Wochen war mit 5:4 an die Düsseldorfer EG gegangen, die dafür allerdings 66 Sekunden Verlängerung benötigt hatten. Wie bereits im Spiel in Köln am vergangenen Donnerstag legte die DEG gleich zügig los, heute benötigte man 64 Sekunden, um in Führung zu gehen (Barta). Doch Berlin ließ sich nicht schocken, mit einem gemütlichen Bauerntrick stellte Foucault den Ausgleich her, noch immer in der Frühphase des Spiels. Das sieht doch wieder nach einer torreichen Begegnung aus!

Die Gäste waren sehr spritzig, vor allem wenn es darum ging, Pässe zu unterbinden, Pucks zu klauen und dann schnell wieder nach vorne zu spielen. Ein Gerangel in der Ecke neben Niederbergers Tor löste Jonas Müller per Kickbewegung auf, das war die Vorlage für Noebels, der Pföderl schickte – wieder durch die Hosenträger düpierte er Pantkowski zum 1:2 (9.). Berlin feuerte noch zwei, drei Male aus allen Positionen, ehe Kapitän Barta locker erneut über rechts ins Angriffsdrittel kurvte und aus gleicher Position seinen ehemaligen Keeper vernaschte (10.). Die zweite Drittelhälfte war geprägt von Nickeligkeiten, harten Checks und einem „Wortgeplänkel“ zwischen Barta und Kai Wissmann, das nach der Stockschubserei auf der Strafbank eine Fortsetzung fand. „Hör halt auf rumzuheulen“ so Barta zum viel jüngeren Berliner Verteidiger.

Im zweiten Durchgang hatten sich die Hausherren etwas besser auf den Gegner eingestellt, die Pässe kamen genauer auf den eigenen Mann, und wenn man dann im Angriff wirbeln konnte, war man effektiver: zwei Treffern für Düsseldorf standen deren null für die Hauptstädter gegenüber. Zunächst konnte Tobi Eder mit seinem ersten Tor im DEG-Dress die Führung für sein Team erzielen (24.), dann war es Jensen, der den Puck zum 4:2 in die Maschen warf. Das war das erste Mal heute, dass Ancicka hinter sich greifen musste, denn Niederberger hatte nach dem 3. Gegentor den Kasten verlassen. Ebenfalls nicht mehr mit dabei war zu dieser Zeit Mark Olver, der nach Auflösung einer Traube an der Bande sich offenbar das Knie verdreht hatte.

Eisbären beißen im Schlussabschnitt zurück

Der Schlussabschnitt gehörte den Eisbären, die Hausherren hatten viel zu tun, sich gegen die Raubtiere zu wehren. Nach nur 10 Schüssen in den ersten 40 Minuten, was auch Kapitän Hördler bemängelt hatte, brachte man nun alles aufs Tor, was auf den Schläger kam. Müller warf einfach mal die Scheibe zum Tor, die Pantkowski passieren lassen musste. Da war der schöne Vorsprung wieder dahingeschmolzen, und noch 15 Minuten zu gehen! Die DEG verlegte sich auf die Abwehr, kam kaum einmal vor das Berliner Tor. Die Eisbären scheiterten jedoch immer wieder am Gestänge, an Pantkowski oder wurden rechtzeitig aus der Tip-In-Position geschoben. Erst spät konnte Berlins Trainer Serge Aubin den Goalie ziehen, und nachdem Fischbuch nur das Gestänge getroffen hatte, konnte der mitgelaufene Barta den Endstand von 5:3 ins leere Tor schicken.

Barta hatte noch im Pauseninterview seinen Frust darüber zum Ausdruck gebracht, dass sein Team den Berlinern im Startabschnitt zu viele Möglichkeiten durch schlampige Pässe gegeben und in der eigenen Zone nicht gut genug verteidigt habe. Nun aber war es vollbracht, der Sieg über den Zielstrich gerettet – und mit nunmehr 2,1 Punkten pro Spiel punktgleich hinter den Fischtown Pinguins auf Platz zwei der Tabelle angekommen.