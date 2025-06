Barber stÃ¼rmt fÃ¼r den ERC

Ingolstadt. (PM ERCI) Der ERC Ingolstadt aus der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga) verstärkt seine Offensive mit Riley Barber.

Der US-Amerikaner kommt von Neftekhimik Nizhnekamsk und erhält bei den Panthern einen Einjahresvertrag.

Barber war in den vergangenen beiden Spielzeiten in der KHL für Astana, Kazan und Nizhnekamsk aktiv. Dabei sammelte er 64 Scorerpunkte in 102 Einsätzen. In der vergangenen Saison stand er in 45 Partien auf dem Eis und erzielte 16 Tore sowie 14 Vorlagen. Damit hatte er den besten Punkt-pro-Spiel-Schnitt seiner Mannschaft, die die Playoffs knapp verpasst hatte.

„Wir sind davon überzeugt, dass Riley für uns eine wichtige Rolle übernehmen wird. Er hat eine erfolgreiche Karriere in Nordamerika in seiner Vita und war auch in der KHL produktiv. Riley hat das Torjäger-Gen und kann auch im Powerplay eine entscheidende Position einnehmen. Dass er Rechtsschütze ist, macht ihn noch wertvoller“, beschreibt Sportdirektor Tim Regan den Stürmer, der im Jahr 2012 in der 6. Runde von den Washington Capitals gedraftet wurde.

Nach seiner Zeit am College war Barber acht Jahre lang in Nordamerika aktiv und überzeugte dabei als offensivstarker Angreifer. In fünf seiner acht AHL-Spielzeiten war er einer der beiden besten Scorer und Top-Torjäger seines Teams. Beeindruckende 388 Zähler (193 Tore, 195 Assists) verbuchte er in insgesamt 479 AHL-Spielen. Darüber hinaus kann er auch auf die Erfahrung von 16 NHL-Spielen für Washington, Montreal und Detroit zurückblicken.

„Ich hatte sehr gute Gespräche mit Tim und Mark, die sehr hilfreich waren und mich letztlich in meiner Entscheidung bestärkt haben. Ingolstadt ist eines der besten Teams in der DEL und hatte eine grandiose vergangene Saison. Daher freue ich mich schon darauf, ins Team zu kommen, herauszufinden, wo mein Platz im Lineup sein wird und dann hoffentlich viele Spiele zu gewinnen“, sagt der 31-Järige, der seine größten Stärken in der Offensive sieht. „Ich will in die gefährlichen Bereiche auf dem Eis kommen und meinen Schuss dazu nutzen, um Torchancen für meine Teamkollegen und mich zu kreieren.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV