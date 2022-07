Baragano verlÃ¤ngert bei den Lakers

Rapperswil. (PM Lakers) Eine erste gute Nachricht für die Fans der SC Rapperswil-Jona Lakers schon vor Saisonbeginn: Verteidiger Inaki Baragano hat seinen Vertrag vorzeitig...

Rapperswil. (PM Lakers) Eine erste gute Nachricht für die Fans der SC Rapperswil-Jona Lakers schon vor Saisonbeginn: Verteidiger Inaki Baragano hat seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr verlängert.

Inaki Baragano stiess vor einem Jahr von Lausanne zu den Lakers. Der 20-jährige hat im Nachwuchs auf allen Altersstufen für die Schweiz gespielt und verbrachte zwei Saisons in der kanadischen Juniorenliga WHL bei den Kamloop Blazers. Beim SCRJ spielte er erstmals in der National League und brachte es in 30 Spielen auf 5 Skorerpunkte.

Baragano hatte während längerer Zeit mit einer Verletzung zu kämpfen, die nun aber vollständig ausgeheilt ist. Jetzt hat der Verteidiger seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis zum Ende der Saison 2023/24 verlängert, mit Option auf ein weiteres Jahr.